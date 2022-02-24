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    首頁　>　政治

    監委指修法牛步影響同志權益 司法院澄清：未延遲

    監委紀惠容（中）、葉大華（右）、王幼玲（左）提出跨國同婚調查案報告。（資料照。記者吳書緯攝）

    監委紀惠容（中）、葉大華（右）、王幼玲（左）提出跨國同婚調查案報告。（資料照。記者吳書緯攝）

    2022/02/24 20:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕監察院22日指大法官2017年公布第748號解釋，認定同性婚姻應受保障，但司法院卻到去年1月才提出跨國同志結婚適用的《涉外民事法律適用法》，修法牛步，影響300對以上的同志伴侶權益。司法院24日表示，修法必須與諸多機關研商，絕無延遲。

    監委紀惠容、葉大華、王幼玲22日提出跨國同婚調查案報告，指司法院大法官於2017年5月24日公布釋字第748號解釋，肯認同性伴侶享有與異性同樣的婚姻自由權利，但司法院遲至去年1月22日才提出《涉外民事法律適用法》第46條修正草案，至少影響3、400對跨國同志伴侶權益。

    司法院24日回應，釋字第748號解釋是針對《民法》親屬編婚姻章中，有關同性無法締結婚姻的規定宣告違憲，要求有關機關於該解釋公布之日起2年內，完成相關法律的修正或制定。

    司法院強調，司法院主管的《涉外民事法律適用法》，僅能決定涉外民事事件的準據法，並非規範實體婚姻關係的法律，因此必須等待《司法院釋字第748號解釋施行法》於2019年5月24日經立法院三讀通過後，司法院才能展開《涉外民事法律適用法》的修正。

    司法院說明，因該法涉及戶政、入出境管理等諸多領域，必須與相關機關進行研商，歷經1年多的研議，已於去年1月22日院會通過《涉外民事法律適用法》第46條修正草案，並未遲延修法，針對監委的指控，應予澄清說明。

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