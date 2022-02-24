俄烏開戰 我陸軍、憲兵持續「戰備偵巡」

國軍實施戰備偵巡（軍聞社）

2022/02/24 18:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭，烏克蘭首都基輔等城市已遭受攻擊，我國國防部則緊盯台海周遭動態，並實施常態戒備與演訓。根據《軍聞社》報導，包括陸軍聯兵旅、憲兵裝步營等單位，近期實施一系列「戰備偵巡」，包括戰車、裝甲車、自走砲車於夜間、拂曉時刻進行戰術機動至指定地點，促使官兵熟稔戰場實況，強化應變能力及臨戰效能。

我國國防部發言人史順文少將今日對於俄烏戰事及台海周遭狀況一事表示，國軍持續加強聯合情監偵，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。三軍戰備部隊維持常態戒備，保持高度警戒，掌握各種徵候及威脅，強化危機應處作為。

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根據《軍聞社》報導，包括駐守台灣中部的陸軍第10軍團機步234旅、裝甲586旅及58砲指部日前於中部地區實施戰備偵巡任務，駐守台灣北部的陸軍6軍團裝甲542旅也在昨天實施戰備偵巡任務，遂行重要目標應援作戰，配合實況場景進行狀況演練，透過實兵、實裝訓練，使官兵熟悉戰場景況。

根據《青年日報》報導，憲兵202指揮部裝步239營及陸軍關指部機步2營戰備部隊，也在昨日實施戰備訓練，各式裝甲車與官兵透過「實車、實兵、實地」方式，訓練官兵臨戰應處作為。

國軍實施戰備偵巡（軍聞社）

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