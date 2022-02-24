民調落後盧秀燕 蔡其昌：相信民調不如好好做事

蔡其昌說，盧市長要相信民調不如好好做事。（資料照）

2022/02/24 17:15

〔記者張軒哲／台中報導〕年底台中市長選舉，TVBS近期民調顯示，現任台中市長盧秀燕領先所有台中綠營政治人物，立法副院長蔡其昌今天受訪回應，其實，民進黨中央又還沒提名人選，自己就有25％，非常感謝支持者。現在做民調的意義其實並不大，因為根本還沒確定誰要參選，而民調一直以來就是做為參考，現在做民調的政治意圖大過於實質了解選民的動向。

蔡其昌說，市長盧秀燕面對虐童案的態度讓台中許多家長心寒，還有中二選區補選時她所暴露出來的金權勾結，都是盧市府的致命傷，現在公布民調無疑是想告訴她的支持者自己還是很強大，自己也都理解她想要做什麼。

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蔡其昌說，盧市長要相信民調不如好好做事，台中市民是很務實的，他們希望看到的就是政治人物是可以面對問題、解決問題的，自己認為民調就只是一個話題。舉例來說，4年前林佳龍市長時期有許多的議題，例如同婚、一例一休、年金改革還有韓流等等，當初林市長民調是輸12％，但以現在整體的客觀環境來說，民進黨派任何一位政治人物出來參選，不相信會輸超過12％。

蔡其昌也說，這份民調也寫到民眾黨在台中只有4％的得票率，實在是太荒謬、太小看柯文哲了，如果民眾黨在台中做好整合至少會有10％的支持度，這份民調把民眾黨做到剩下4％，柯市長看到應該也會很生氣。

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