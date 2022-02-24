彰化建設卡4年發包不了 黃秀芳、邱建富批縣政效率差

民進黨彰化縣黨部主委邱建富今在彰化市勾勒縣政願景，批評縣府行政效率差，阻礙彰化縣前進。（記者張聰秋攝）

2022/02/24 16:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕表態爭取民進黨彰化縣長提名的彰化縣黨部主委邱建富，今在彰化市舉辦縣政願景發表會，邱建富抨擊彰化縣人口流失、全國最低薪，縣府未能輔導傳統產業升級要負最大責任，立委黃秀芳現身相挺，她支持邱建富爭取提名，也批評彰化縣多項在前縣長魏明谷任內爭取重大建設，都因縣府行政效率太差，工程卡了4年還發包不出去，彰化建設「倒退嚕」。

邱建富今在彰化市扇形車庫會議室舉辦縣政願景說明會，勾勒彰化縣要以產業為主軸，要拿出能以縣府主導開發的產業園區吸引產業進駐，讓傳統產業轉型升級，才有可能解決人口流失和擺脫全台最低薪的宿命。

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邱建富以縣內重大公共建設頻頻出包，砲轟縣府行政效率差到讓人失去幸福感，他舉例，田尾怡心園改建、八卦山大佛整修、大埔截水溝堤岸及東彰道路拓寬等，甚至連爭取升格的改制計畫書，內容幾乎與10多年前提出相同，敷衍了事，曝露縣府團隊多一事不如少一事的鴕鳥心態，阻礙彰化前進。

立委黃秀芳也批評，縣府行政效率太差，使得產業升級不了，她說，提升薪資要靠產業升級，企業反應這幾年要取得土地很困難，設廠行政作業都因行政效率差被卡住，她期待邱建富代表民進黨參選彰化縣長，讓產業升級與地方建設的發展越來越好。

黃秀芳點出前縣長魏明谷任內爭取大埔截水溝堤岸拓寬工程，過了將近4年期間目前都還沒有發包出去，建設被卡住，彰化發展停滯，不免讓人擔心已獲行政院核定通過的彰化鐵路高架化工程，會不會因為行政效率差也被卡住？

對此，王惠美表示，她祝福邱主委在民進黨的初選中脫穎而出，期待有機會和邱主委進行君子之爭；縣府則回應，彰化縣這幾年的建設與進步，相信大家都有目共睹，此從天下、遠見雜誌民調就可看出，希望大家不分黨派共同支持彰化建設及升格。

爭取民進黨提名參選彰化縣長的邱建富，今在縣政願景發表會上強調，選縣長他準備好了。（記者張聰秋攝）

立委黃秀芳支持邱建富爭取提名選縣長，她也批評縣府行政效率差，企業主抱怨土地取得困難，產業升級受牽制。（記者張聰秋攝）

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