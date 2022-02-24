台獨聯盟主席：歐美若不強硬 將助長中國侵台氣焰

台獨聯盟主席陳南天今日表示，美國、北約、歐盟對俄國入侵烏克蘭，若是不夠強硬，將助長中國意圖侵略台灣的氣焰。（資料照）

2022/02/24 15:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，開始對首都基輔及軍事設施展開導彈攻擊。對於俄烏衝突升溫，台獨聯盟主席陳南天今日表示，美國、北約、歐盟對俄國入侵烏克蘭，若是不夠強硬，將助長中國意圖侵略台灣的氣焰。

陳南天分析，最差劇本是烏東兩地區獨立、烏克蘭被併吞，北約及其盟國形式上對俄國經濟制裁，卻任由俄羅斯在地緣政治布局予取予求。中國馬上知道西方國家的底線，守不住烏東、烏克蘭，如何在台灣問題上足夠強硬抵擋中國的進逼？

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陳南天表示，在歐洲被俄國牽制，美國為首的北約西方國家顧忌、猶豫之際，無暇顧及亞洲，中國就是等待這類時刻，意欲趁隙染指台灣。當西方國家對於軍事擴張只有經濟制裁或外交杯葛等手段時，對中國這樣的極權國家毫無威嚇和阻卻效果，事後的人道救援為時已晚，撼動不了擴張的獨裁體制。

陳南天指出，雖然中俄關係並不如一塊岩石般堅定，俄國併吞克里米亞之後，中國表示要與烏克蘭保持友好關係，不贊成俄國併吞克里米亞，但中國沒有具體作為，默許一切事情發生，並讓它成為現狀，並以維持現狀為由，讓侵略成為既定事實。

陳南天認為，美國、北約、歐盟對俄國入侵烏克蘭若是不夠強硬，將助長中國意圖侵略台灣的氣焰。若要排除世人對西方民主世界的軟弱印象，必須要有抑制的能力，北約東擴或承認台灣，都有助於抑制俄羅斯與中國及其雙方聯合。

他建議，不僅要在策略上阻卻俄中專制獨裁輸出，還要在道德上堅定對抗極權主義，及展現對自由民主世界的支持。美國與西方世界如要阻止中俄兩國勢力擴大，在外交攻防方面，應該與台灣建交，承認台灣為獨立國家作為回應。

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