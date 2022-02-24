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    林姿妙「飲宴說」 江聰淵、陳金德：迴避質疑

    宜蘭市長江聰淵認為，偵查期間，林姿妙除對司法、檢調單位說明，也應該對大眾說清楚案情。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵認為，偵查期間，林姿妙除對司法、檢調單位說明，也應該對大眾說清楚案情。（記者林敬倫攝）

    2022/02/24 14:51

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今提出「飲宴說」，指控有人天天在高級會館裡飲宴招待、喬事情，不用勤跑基層，不用傾聽民意，等著收割，輕鬆面對年底的選戰；宜蘭市長江聰淵與前宜蘭縣代理縣長陳金德均認為，林姿妙這是在迴避質疑，陳金德更說，林縣長應公開說明清楚是誰。

    林姿妙涉及貪瀆與財產來源不明弊案，遭法院諭知80萬元交保，林姿妙今天的「飲宴說」，外界揣測是在影射民進黨的宜蘭縣長參選人；表態參選下屆縣長的江聰淵認為，林姿妙的弊案已經進入司法程序，是否要對外說明，還要要做澄清，是林姿妙個人的事情，他不便多加揣測。

    但江聰淵認為，偵查期間，林姿妙除對司法、檢調單位說明，也應該對大眾說清楚案情，至於「飲宴說」的部分，江聰淵說，這應該不是在說他，個人在宜蘭市其它鄉鎮，沒有跑甚麼行程，大多數時間都著重在宜蘭市政與未來縣政規畫，沒有時間跑攤，也沒有條件去高級招待會所。

    他認為，縣長是地方的父母官，是縣民一票一票支持所選出來的，面對司法爭議、貪瀆嫌疑，一縣之長要做的就是說清楚、講明白，不要迴避質疑。

    陳金德說，他不是林姿妙，不知道是說誰，如果林有所指涉，應該說清楚，這樣比較好。

    陳金德指出，林姿妙的說明，沒有回應真正的問題，弊案是公事不是家事，林應該對外說明清楚，不要迴避質疑，例如土地增值稅弊案，縣府財稅局長與秘書長就應該出來說明。

    前宜蘭縣代理縣長陳金德指出，林姿妙的說明，沒有回應真正的問題，弊案是公事不是家事，林應該對外說明清楚，不要迴避質疑。（記者林敬倫攝）

    前宜蘭縣代理縣長陳金德指出，林姿妙的說明，沒有回應真正的問題，弊案是公事不是家事，林應該對外說明清楚，不要迴避質疑。（記者林敬倫攝）

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