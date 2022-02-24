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    新北議員要求低收、身障免費搭復巴 市府：預算衝擊大

    無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢（左二），議員游輝宂（左起）、李翁月娥、金中玉等人，要求提升義交及身障、低收入戶福利。（記者何玉華攝）

    無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢（左二），議員游輝宂（左起）、李翁月娥、金中玉等人，要求提升義交及身障、低收入戶福利。（記者何玉華攝）

    2022/02/24 12:06

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會無黨團結聯盟黨團今（24）天召開記者會，要求新北市交通義勇警察（以下簡稱義交）協勤費比照台北市提高為每小時230元、提供每年健康檢查費。另提供身心障礙者、低收入戶完全免費達成復康巴士。

    社會局初步估算復康巴士補助若要跟北市一樣，初估約增加2000多萬元，加上中央扣減同額補助款，市府將減損4000多萬元。交通局則表示，依照目前服務情形，每年自然成長率，預算每年約增2000萬元。

    至於義交部分，警察局表示，初估約增加1000多萬元。

    無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢，議員李翁月娥、金中玉、游輝宂等人指出，義交自2012年起訂定為每小時200元，至今逾10年未調整。每日風雨無阻在穿梭的車陣中指揮交通，儼如馬路中的鐵巨人，沒有公平的待遇、沒有身家保障；尤其義交都是計程車司機，在疫情管制下，生存都很困難了，還願意冒生死、花時間來指揮交通，維護大家的安全，真的很偉大。

    黨團要求增加義交每年健康檢查費3500元、協勤時薪比照台北市提高為230元、增加每月協勤時數從23小時增加為35小時，協勤時數增加，可以減少往返次數風險。

    此外，也要求擴大低收入戶、身障低收搭乘復康巴士全面免費優惠。

    社會局副局長許秀能表示，市府長期照顧身障、低收等弱勢，目前508輛復康巴士，補助低收入戶8趟免費，身障自負3分之1，若要跟北市一樣，初估約需2000多萬元，加上人口老化，年長者增加，預算會持續成長。且中央去年曾決議社福預算若額外增加，將減少等額補助款金額。若無限次數免費搭乘，對預算衝擊會很大。

    交通局副局長林麗珠說，目前復康巴士搭乘人數有3萬多人，服務趟次也增加。依據自然成長率，預算每年增加約2000萬元。

    警察局副局長黃勢清說，近1200位義交協助新北市交通，貢獻大，對黨團的建議樂觀其成，但必須簽報到市府，會盡快向市府建議反應。

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