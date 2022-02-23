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    首頁　>　政治

    民進黨禁用選對會成員照片做文宣 屏縣長初選3人回應了

    爭取民進黨屏東縣長提名的立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄。（資料照）

    爭取民進黨屏東縣長提名的立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄。（資料照）

    2022/02/23 20:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨縣市長及縣市議員提名初選競爭激烈，民進黨選對會今天（23日）聲明，即日起初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員唯一支持特定參選人；爭取民進黨屏東縣長提名的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄均做出回應。

    立委周春米說，初選到現在，讓小英總統今天說出「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，這讓自己非常難過，也真的希望黨內的兄弟姊妹在未來的這一個月適可而止，有所節制！她一定會完全遵守選對會的規範，在黨內進行一場公平公正的君子之爭。

    立委莊瑞雄說，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，而且民眾平時也接觸不到這些大咖政治明星，也難判斷是真是假。其實大家的政治路上，都會有一起打拚的夥伴，誰和誰一路並肩拼戰，選民都是看在心裡，不是一張合成照片就能代表的，選民認同還是比較重要。

    立委鍾佳濱說，目前還沒收到中央黨部的通知，中央黨部怎麼規定團隊就怎麼做，一切遵照中央規定辦理。

    民進黨4月中進行縣市議員初選提名，身兼選對會召集人的民進黨主席、總統蔡英文今天並同選對會成員發表2點聲明，第一，即日起，所有初選參選人之文宣，包括看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員之照片。第二，即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。

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