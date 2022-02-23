蔣萬安批民進黨「選舉>防疫」 吳思瑤反擊：他2017就不演了

立委吳思瑤批評，「坐這山望那山，把選舉看得比本職工作更重要，誰比得上蔣萬安？」。（資料照）

2022/02/23 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安先前宣布投入2022台北市長選戰，日前他批評民進黨「把選舉想得比防疫重要」，引起民進黨立委吳思瑤不滿，吳思瑤批評，2017年蔣萬安就不演了，當時他因為父親蔣孝嚴的話而放話選台北市長。

「人如果對慾望的執念太深，看什麼都容易自我投射。」吳思瑤在臉書表示，要說到坐這山望那山，把選舉看得比本職工作還重要，政壇裡堪比蔣萬安的，大概只有當台北市長卻做總統大夢的柯文哲了。

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吳思瑤指出，隨便搜尋都能找到報導，蔣萬安在2017年10月就不演了，公開放話劍指台北市長之位，全因父親蔣孝嚴要他「開始思考選台北市長」，而當時蔣萬安才剛當選立委不滿兩年，「這位長期居美的政壇菜鳥，回國當公職也只有1年9個月。在公開放話前，蔣家人心裡究竟盤算當首都市長多久了？就更不可考了。」

吳思瑤批評，「從『我爸說』開始，光算2017公開受訪至今，蔣萬安已經放眼市長選舉5年。第一任立委任期都未過半，心心念念想選市長，蔣萬安還敢說別人？蔣萬安開始火力攻擊了，但是倒打自己的力道更大。自己打臉自己，這麼爛的招也是『我爸說』的嗎？」

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