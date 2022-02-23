北市府228紀念會邀馬英九掀風波 賴清德與馬英九都不去了

台北市政府二二八當天下午將 舉行「台北市二二八事件七十五週年紀念會」，邀請前總統馬英九等人參加這項活動卻生變，不僅傳出馬英九決定不出席，前副總統賴清德也不克參加，圖為台北市長柯文哲拜訪台灣國家聯盟。（魏瑞明提供）

2022/02/23 16:16

〔記者李欣芳／台北報導〕今年是二二八事件75週年，台北市政府二二八當天下午2時將在二二八和平公園舉行「台北市二二八事件75週年紀念會」，前總統馬英九原也獲邀出席，但協辦單位「台灣國家聯盟」堅持馬英九不能上台致詞，馬英九最後決定不參加這場紀念活動，而這項活動原本也擬邀副總統賴清德出席，由總統府資政姚嘉文提出邀請，賴清德方面則回覆「賴副總統當天另有行程，不克出席」。

本報今天上午披露台北市長柯文哲昨天拜訪台灣國家聯盟溝通「台北市二二八事件75週年紀念會」一事，魏瑞明上午接受本報訪問時表示，他昨天當面向柯文哲表示，歡迎所有要來紀念二二八事件的各界人士，來者是客，他不反對北市府邀馬英九參與這項紀念活動，但他明確表示，不同意馬英九上台致詞。

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魏瑞明說，因為馬曾是國民黨政權的代表， 二二八受難者家屬不喜歡看到他，他警告不准「馬英九致詞」，否則會場大亂或發生一些麻煩，概由市政府負責，柯文哲與市府官員均表示一定遵守諾言，柯文哲更急忙表示「馬英九不會上台講話！」

台灣國家聯盟今天下午指出，最新消息是台北市府已告知他們，馬英九最後決定不參加這場紀念活動。

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