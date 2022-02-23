盼節制初選競爭 蔡英文放重話：若重演2008 我就是失敗的主席

民進黨主席、總統蔡英文今於中常會語重心長表示，民進黨執政獲得正面肯定，盼各參選人嚴守紀律，避免傷害黨，她也重話說，如果黨內競爭仍如同2008年時，她就是一個「失敗的黨主席」。（資料照）

2022/02/23 15:35

參選人不得使用選對會成員照片作文宣

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨縣市長及縣市議員提名初選競爭激烈，據了解，民進黨主席、總統蔡英文今於中常會語重心長表示，民進黨執政獲得正面肯定，盼各參選人嚴守紀律，避免傷害黨，她也重話說，如果黨內競爭仍如同2008年時，她就是一個「失敗的黨主席」。在蔡指示下，民進黨選對會並聲明，初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員唯一支持特參選人。

民進黨4月中即將進行縣市議員初選提名，各選區初選參選人紛紛掛上與蔡英文、副總統賴清德等黨內大咖合照，為拚初選民調，並有參選人自稱是大咖唯一支持，引起黨內各系統不小紛爭。

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據轉述，蔡英文於中常會最後語重心長表示，中央黨部同仁處理選務要謹守中立，也要請大家記得民進黨2008年慘痛經驗（指黨內惡性競爭），「那時候我也沒有涉入政治，大家應該記憶猶新，那種事情不要發生。」

蔡英文說，現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席，我們要有一定的警覺和意識，但不要變成2008年那樣情況。」

蔡英文也說，「保護台灣是我們的價值，沒有疑義，但是保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面，這個一定要記住。我了解在本黨內部競爭，希望可以挑出支持本黨價值的人，這是我們要考慮的事情，但大家也要謹守我們對於支持者的責任。」

身兼選對會召集人的蔡英文並同選對會成員發表2點聲明。第一，即日起，所有初選參選人之文宣，包括看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員之照片。

第二，即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。任何初選參選人違反上述2項規定之一，經檢舉，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。

民進黨2022選對會成員，則由蔡英文主席擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。

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