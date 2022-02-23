宜蘭縣府涉弊案衝擊年底選舉 藍綠解讀各不同

林姿妙與縣府團隊爆弊案，衝擊宜縣年底選舉，誰能入主縣府增添變數。（資料照）

2022/02/23 14:29

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊爆發弊案，衝擊年底縣長選舉。不過，藍綠解讀不同，綠營認為，年底選舉，會讓縣民有重新思考與定位方向。藍營則認為是政治迫害，整個過程，林姿妙只是「輕傷」，繼續代表國民黨參選，連任一定沒有問題，大家還是很有信心。

民進黨縣黨部主委陳俊宇說，年底選舉，會讓縣民有重新思考與定位的方向，1558地號用地免徵土地增值稅，經檢廉抽絲剝繭，確實有圖利問題，如果相關人員與縣長有特殊關係就可以免稅，這叫一般民眾情何以堪。

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他指出，林姿妙還涉嫌財產來源不明罪，縣長清廉度必須受到檢視，檢廉兩度搜索約談，是宜縣創縣以來從未有過的事，案情愈滾愈大，讓縣民相當訝異。

民進黨縣議員陳文昌說，一個縣長怎會當成這個案子？檢廉如果沒有相當證據，怎敢發動這麼大動作搜索約談，這是宜蘭縣前所未聞，他期盼司法勿枉勿縱，儘速釐清案情向社會交代，宜蘭過去是城市遠見與推動進步的象徵，不能沉淪也不該破壞。

國民黨議會黨團發言人林岳賢說，上個月，檢廉首度搜索約談縣長與縣府團隊，坊間就傳言，3、4月會再有大動作，7、8月會起訴，10月一審判決有罪，明年1月，二審逆轉無罪，但已經來不及了，林姿妙可能已經被抹黑落選了，只是沒想到這麼快，2月就發動第二波。

林岳賢指出，民眾也質疑為何前年、去年不搜，到了選舉年才大動作搜索約談，這不是政治操作、政治迫害，不然是什麼？

國民黨團書記長李清林說，這件事對年底選舉一定有影響，但他不方便評論偵查中案件，尊重司法調查。

議長張建榮指出，林姿妙80萬元交保，應該只是「輕傷」，客觀來看，林姿妙繼續代表國民黨參選沒有問題，支持者並沒有受到什麼影響，大家還是很有信心，連任一定沒有問題。

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