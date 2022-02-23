國民黨組織改造 朱立倫宣布增設「青年事務委員會」

國民黨主席朱立倫23日主持中常會，針對宜蘭縣長林姿妙與黨內中常委選舉等議題，發表看法。（記者張嘉明攝）

2022/02/23 14:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，今日將討論通過黨部的組織改造案，增設「青年事務委員會」，把現有青年部、青年團以及青工會全部整合一起，由國民黨秘書長黃健庭擔任召集人，透過結合社青與學青的力量，讓國民黨深耕發展。

朱立倫強調，青年人是國民黨最重要的未來，上週中常會已針對直轄市議員特別提名辦法給予青年人保障加權，這是有史以來最大的突破，但也引起反彈，他身為黨魁，必須承擔，有些市議員認為這對青壯世代不公平，而且給青年人的保障太多，還有人對於青年人擔任黨部義務幹部有意見，但他認為，給年輕人機會，國民黨才有未來。

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朱立倫強調，有人說給年輕人機會，不一定能增加選票，但如果今天不做，以後就會後悔，不會有國民黨下一代的希望，他希望愈多的年輕人來擔任義務職幹部，為黨發聲。

朱立倫還說，國民黨要團結，這是國民黨的重要基礎，任何內鬥、砲口對內，只會長他人志氣，滅自己威風，否則大家都將成為國民黨的罪人，今年底的選舉要靠大家的力量，他希望所有砲口一致對外，不要讓支持者失望。

朱立倫表示，國民黨的路線就是與人民站在一起，人民關心的事，就是國民黨重要的事，國民黨永遠與人民在一起，最近高物價、貧富差距擴大，低薪年輕人受害最深，國民黨最近針對高物價、低薪等議題，包括智庫、立院黨團、黨中央不斷強化這些議題立場，就是與民眾站在一起。

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