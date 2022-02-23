朱立倫稱國民黨是內鬥黨 連勝文：我被內鬥的經驗很豐富

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2022/02/23 13:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫日前形容國民黨是「內鬥黨」，國民黨副主席連勝文今日下午出席台北市工商婦女會111年度新春聯誼活動受訪時表示，他個人被內鬥的經驗很豐富，不過那已經過去，雖然現在還是有一些人三不五時就會因為個人利益或想法傷害黨，但他能確信，現在的黨中央已經不會對於自己的同志有不適當的作法。

他強調，往事已矣，來者可追，從現在開始，國民黨中央黨部不會再有這樣的作法。

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至於朱立倫稱現在談2024選舉的人就是敗類，媒體詢問目前黨內有意問鼎2024總統的人是中廣董事長趙少康，朱立倫談話是否意有所指？連勝文則說，他個人不覺得這是朱立倫與趙少康之間的爭鋒先對，而且朱的談話是針對所有人，國民黨內對2024有想法的人，也不只有趙少康。

連勝文說，朱立倫應該是警惕所有對2024有想法的人，應該先贏得2022選舉這一關，再來想2024。

有關部分國民黨中央委員日前召開記者會，質疑黨內選風，被解讀是在逼宮朱立倫，連勝文指出，他在內部會議已經與朱立倫針對端正選風問題討論過很多次，「我不曉得自己算不算是逼宮？」他強調，對於黨的改革，大家願意站出來，他高興都來不及了，因為這是國民黨復興的契機。

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