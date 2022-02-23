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    林智堅：大新竹升格、爭取輕軌才能解決塞車惡夢

    竹市交控中心顯示到處塞車的畫面。（記者洪美秀攝）

    竹市交控中心顯示到處塞車的畫面。（記者洪美秀攝）

    2022/02/23 13:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕連日雨勢不斷加上寒流發威、全台濕冷，這種又濕又雨的天氣是新竹人的惡夢，新竹市長林智堅今天在臉書有感而發指出，這樣的天氣很多家長改以開車接送小孩，讓竹科塞車情況更加嚴重，不少市民上班上課遲到，心疼市民通勤辛苦，強調只有大新竹合併升格，爭取輕軌讓市民能夠安全、準時且舒適地出門。

    林智堅說，不捨孩子受寒淋雨，平時騎機車的市民改開車接送，使塞車更加嚴重，進而導致上班、上課遲到，「如果我們有準時、安全、舒適的大眾運具輕軌，就有另一個選擇，孩子可以搭乘輕軌去上學，家長更放心。」

    林智堅說，竹市106年4月5日向行政院爭取前瞻軌道建設，核定大新竹環線輕軌計畫後，立即辦理可行性評估，108年11月送交通部，竹縣直到110年5月才開始辦理輕軌計畫，這條串連新竹縣市、科學園區、高鐵站的輕軌路線，因分屬兩個地方政府、事權不統一，導致這項重大交通建設時程耽擱。

    他感嘆，以現行財政分配制度下，非直轄市的地方政根本無力負擔輕軌建設經費，若大新竹合併升格，不只事權統一，更有效率、資源，能夠提供更好的交通運輸工具，他舉日本政府因應台積電進駐，重新研議鐵道計畫路線，能讓它更符合產業發展的需求。

    林智堅說，109年新竹縣市創稅1920億，勝過2個直轄市，去年竹市上繳國庫的稅金高達1712億元，相較109年增加489億，縣市創稅合計更達2385億。然而日前接受媒體專訪時，他曾提及統籌分配稅款制度下，分回來比例卻不到4%。

    他再度呼籲透過大新竹合併升格，解決交通問題：「新竹人值得更好的對待。我們要大新竹合併升格、我們要大新竹輕軌、大家講出來！」

    圖為竹市家長開車接送小孩，也被塞在車陣中的情形。（記者洪美秀攝）

    圖為竹市家長開車接送小孩，也被塞在車陣中的情形。（記者洪美秀攝）

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