獨家》基於美日戰略合作 台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁

美國總統拜登（Joe Biden）22日表示，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄國實施首波經濟制裁，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動。（彭博，本報合成）

2022/02/23 13:06

〔記者鄒景雯／台北報導〕烏克蘭局勢升高，拜登政府已經界定俄羅斯的行動是「入侵」，即將採取制裁措施，據了解，台灣基於與美日戰略合作，也會有一致行動，未來若進一步惡化，台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄國，範圍與品項將對俄國產業發展構成實質影響。

台灣是半導體供應大國 政府態度影響國際懲罰成效

美國政府業已示警，俄羅斯若不修正錯誤，近期可能會限制大量的美國、外國製科技產品出口至俄羅斯，從商業電子產品、電腦到半導體晶片和飛機零件全包含在內。日本則早一步已經宣布初步制裁項目，未來並不排除擴大層級。由於台灣是半導體供應大國，政府態度影響國際懲罰成效，至為關鍵。

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蔡政府做好相關應管制品項盤點準備

據確知，蔡英文政府極早已經針對烏克蘭戰情可能爆發，做好了相關應管制品項的盤點準備，基本上，凡有關可運用於軍事、重大基礎建設與科技等敏感用途，甚至擴及民生產業所需的產品，按照衝擊層面分類，都可能在近期成為台灣協同國際社會進行的制裁選項，包括要求廠商配合相關最終成品皆不得提供至俄羅斯，端視與主要國家協調情形，以及普廷總統的下一步決策。

蔡總統今天上午召開國安會議，做出穩控國內政經安全等三點指示之外，據了解，基於反對軍事侵略、致力區域和平的國家立場，未來與主要盟邦保持密切聯繫，積極支持維護烏克蘭主權的行動，並且善盡民主國家的共同責任，也將是重要工作。

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