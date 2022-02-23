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    國台辦稱九二共識仍是國共合作基礎 何志偉︰國共勿一廂情願

    中國國台辦發言人馬曉光今日表示，堅持「九二共識」、「反對台獨」仍是國共兩黨交流合作和對話的基礎。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人馬曉光今日表示，堅持「九二共識」、「反對台獨」仍是國共兩黨交流合作和對話的基礎。（翻攝直播）

    2022/02/23 13:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起昨日受訪坦言，九二共識的時代已經過去了，未來應找到新的論述，維持兩岸和平。中國國台辦發言人馬曉光今日搬出習近平賀電強調，堅持「九二共識」、「反對台獨」仍是國共兩黨交流合作和對話的基礎。對此，民進黨立委何志偉受訪表示，習近平賀電比較像是聖旨，而不是賀電，聖旨接也不是，不接也不是，國共兩黨真的不要一廂情願，應該務實處理兩岸關係。

    馬曉光指出，習近平總書記電賀朱立倫當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、「反對台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。堅持「九二共識」、「反對台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。

    民進黨立委何志偉表示，朱立倫在台灣的政治信任度是最低的，有一個好的在野黨才是民主社會的運作邏輯，習近平那個賀電比較像是聖旨，這不是賀電，而是聖旨，對朱立倫而言，聖旨接也不是，不接也不是，等於是吃悶棍。

    何志偉指出，國民黨內部對九二共識是有分歧的，當事人都說九二共識的時代已經過去了。而且台灣不是以黨領政，最重要的是如何在國內有共識，九二共識在台灣絕對是行不通，國共兩黨真的不要一廂情願，不要像恐怖情人狀態，應該務實處理兩岸關係，中國也不要過度簡化，兩岸之間不是只有九二共識。

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