時代力量推「數位科技戰將」王景弘 參選新北第4選區議員

王景弘（TonyQ）將代表時代力量參選新北市第4選區（三重、蘆洲）市議員。（記者何玉華攝）

2022/02/23 11:29

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部今（23）天舉行「新北市第四選區（三重、蘆洲）」市議員提名記者會，黨主席陳椒華、立法委員王婉諭、邱顯智，新北黨部主委葉甄宜等人共同出席，宣布推派「數位科技戰將」王景弘（TonyQ）代表時代力量投入新北市三重、蘆洲區的市議員選舉。

王景弘是嘉義人，在三重成家立業，過去是寫程式的資訊工程師，他說，很多人問他，以他的專業在資訊領域可以有很好的發展，為什麼想不開從政？王景弘表示，若無資訊專業人才投身公共政治，資訊領域的發展會相當緩慢，就像現在有唐鳳加入一樣。而他曾經在新北市政府、台北市政府、嘉義縣政府等單位服務，希望未來進入議會，讓花在資訊建設的大筆錢都能用的有意義，不是只有撒錢買設備來縮短數位差距。

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陳椒華表示，王景弘在科技領域的經驗相當豐富，從產業軟體開發、地方政府數位活動規劃、到民間黑客松的科技倡議，以及數位城市建設的打底工作，對未來數位科技的發展能做有效的監督與建言。

王婉諭說，王景弘在資訊科技產業經歷豐富，也十分熟悉社福體系的運作，還是一個特教生的父親，在幼托、特殊教育等議題上能感同身受；邱顯智表示，王景弘從嘉義到北部打拚、從產業到公部門服務，就像許多落腳三重、蘆洲的民眾一樣，希望能獲得鄉親的支持。

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