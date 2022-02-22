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    《時代革命》台南首映！黃偉哲：台灣與香港同在

    《時代革命》今日在台南南紡威秀影城舉辦首映會，市長黃偉哲（第2排中）到場支持。（台南市府提供）

    《時代革命》今日在台南南紡威秀影城舉辦首映會，市長黃偉哲（第2排中）到場支持。（台南市府提供）

    2022/02/22 21:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的電影《時代革命》，今（22）日在台南南紡威秀影城舉辦首映會，吸引滿場觀眾熱烈支持，市長黃偉哲也抽空來力挺，表達「台灣與香港同在」支持之意。

    黃偉哲表示，《時代革命》這部電影深深聯繫著港台民眾的情感，透過鏡頭，看到香港人民的堅毅，完整呈現香港的現狀，也保留了香港這段不可磨滅的歷史，台灣人會繼續支持香港、與香港人同在，期盼「今日台灣成為明天的香港，絕對不可今日的香港成為明日的台灣」，也期盼香港早早度過疫情，恢復活力。

    《時代革命》將於2月25日在台灣正式上映，全球目前僅台灣能透過院線形式在大銀幕觀賞，成為全世界第1個正式商業放映的土地。該紀錄片情節是香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，「爭自由、爭民主」的精神。

    市府表示，導演周冠威透過鏡頭及純熟的剪輯敘事，在《時代革命》完整呈現2019年香港反《逃犯條例修訂草案》抗爭運動始末，曾經繁榮輝煌的香港，一夕之間成為對抗獨裁統治的戰場，詳實紀錄香港人民爭取他們期盼的自由與民主過程。

    《時代革命》今日在台南南紡威秀影城首映會，市長黃偉哲到場力挺。（台南市府提供）

    《時代革命》今日在台南南紡威秀影城首映會，市長黃偉哲到場力挺。（台南市府提供）

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