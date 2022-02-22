檢廉二度搜索林姿妙官邸 江聰淵籲速釐清：不枉屈不縱放

檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照，本報合成）

2022/02/22 18:42

〔記者游明金／宜蘭報導〕廉政署二度搜索宜蘭縣長官邸，並帶走縣長林姿妙、家屬及相關單位首長。宜蘭市長江聰淵說，短期兩度搜索約談，再度重創宜蘭清廉形象。他呼籲外界不要過多揣測，期盼檢廉單位盡快釐清案情，不枉屈基層同仁、不縱放違法亂紀。

江聰淵晚上在臉書粉專發表兩點聲明，1、速釐清、斷貪腐；他說，「清廉、勤政」是宜蘭鄉親對政治人物的期待與基本要求，同時也是宜蘭過去光榮感的基礎，兩度大動作搜查約談，是前所未有的事情，為避免外界過度臆測、檢廉單位應盡速釐清案情，若有不法情事，也盼檢廉能盡快徹查、斷除貪瀆。

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2、不屈枉、不縱放；江聰淵指出，宜蘭人最痛恨貪瀆謀私的人，請不要縱放主事者，更不要枉屈基層公務人員。

江聰淵說，調查仍在進行，外界不宜過多猜測，應靜待地檢署進一步說明，同時也希望各界避免過度干擾縣府運作，或傳播未經證實的言論與報導，避免模糊案情或讓無辜的基層公務人員受到委屈。

他也期許有意投身公共事務的夥伴們，在民主政治的運作下，都要以更高的道德標準來約束自己，呼應民眾對於「參與政治就『不能以權換錢、不能以公謀私、不能行小善而做大惡』」的基本要求。

檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照）

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