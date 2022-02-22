為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    檢廉二度搜索林姿妙官邸 江聰淵籲速釐清：不枉屈不縱放

    檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照，本報合成）

    檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照，本報合成）

    2022/02/22 18:42

    〔記者游明金／宜蘭報導〕廉政署二度搜索宜蘭縣長官邸，並帶走縣長林姿妙、家屬及相關單位首長。宜蘭市長江聰淵說，短期兩度搜索約談，再度重創宜蘭清廉形象。他呼籲外界不要過多揣測，期盼檢廉單位盡快釐清案情，不枉屈基層同仁、不縱放違法亂紀。

    江聰淵晚上在臉書粉專發表兩點聲明，1、速釐清、斷貪腐；他說，「清廉、勤政」是宜蘭鄉親對政治人物的期待與基本要求，同時也是宜蘭過去光榮感的基礎，兩度大動作搜查約談，是前所未有的事情，為避免外界過度臆測、檢廉單位應盡速釐清案情，若有不法情事，也盼檢廉能盡快徹查、斷除貪瀆。

    2、不屈枉、不縱放；江聰淵指出，宜蘭人最痛恨貪瀆謀私的人，請不要縱放主事者，更不要枉屈基層公務人員。

    江聰淵說，調查仍在進行，外界不宜過多猜測，應靜待地檢署進一步說明，同時也希望各界避免過度干擾縣府運作，或傳播未經證實的言論與報導，避免模糊案情或讓無辜的基層公務人員受到委屈。

    他也期許有意投身公共事務的夥伴們，在民主政治的運作下，都要以更高的道德標準來約束自己，呼應民眾對於「參與政治就『不能以權換錢、不能以公謀私、不能行小善而做大惡』」的基本要求。

    檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照）

    檢廉二度搜索縣長林姿妙官邸，宜蘭市長江聰淵臉書發文，籲速釐清、斷貪腐；不屈枉、不縱放。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜縣府秘書長林茂盛現身地檢署 檢︰配合釐清案情非被告
    2022/02/22 18:08

    宜縣府秘書長林茂盛現身地檢署 檢︰配合釐清案情非被告
    林姿妙再遭約談 朱立倫：堅信林縣長清白 盼勿政治操作
    2022/02/22 16:52

    林姿妙再遭約談 朱立倫：堅信林縣長清白 盼勿政治操作

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    林姿妙兒子、女兒介入政務 陳金德：宜蘭縣立縣以來前所未有
    2022/02/22 16:51

    林姿妙兒子、女兒介入政務 陳金德：宜蘭縣立縣以來前所未有
    林姿妙再遭檢廉約談 陳金德：疑與機六周邊農地未課百萬土地增值稅有關
    2022/02/22 16:35

    林姿妙再遭檢廉約談 陳金德：疑與機六周邊農地未課百萬土地增值稅有關

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    林姿妙官邸再遭搜索 國民黨：不應讓司法淪為選舉工具
    2022/02/22 15:17

    林姿妙官邸再遭搜索 國民黨：不應讓司法淪為選舉工具
    縣長官邸今早再被搜索 林姿妙上午缺席縣務會議
    2022/02/22 09:51

    縣長官邸今早再被搜索 林姿妙上午缺席縣務會議
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播