不認九二共識有錯？陸委會反擊蘇起：不應對中共有不切實際幻想

「台北論壇基金會」董事長蘇起22日表示，「『九二共識』的時代已經過去了」、「蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號」。對此，陸委會反擊，「有關人士」不應對中共有不切實際的幻想與期待。。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/02/22 18:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安會秘書長、「台北論壇基金會」董事長蘇起今（22）日表示，「『九二共識』的時代已經過去了！『九二共識』是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有」，「蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號」。對此，陸委會反擊，「有關人士」應認清中共對台的本質，不應對中共有不切實際的幻想與期待。

蘇起稍早質疑，「蔡總統犯最大的錯誤就是不要九二共識，也沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係一個符號，她破壞舊的，沒有建立新的，只破不立，一步一步走向絕路」。蘇起並指出，「九二共識」未來會不會回來很難說，要看大環境變化，不是國民黨一黨能做到的。

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對此，陸委會表示，中共所界定的「九二共識」完全否定中華民國存在，多數台灣民眾對於北京當局「一個中國原則」的「九二共識」，也表示反對與疑慮，我們呼籲有關人士應認清中共對台的本質；北京當局一再操作武力恫嚇、否定中華民國、「非統即獨」等，向我朝野政黨及主流民意施壓，更不應對中共有不切實際的幻想與期待。

陸委會強調，我方的政策立場始終堅定一貫，認為推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，堅持互動往來必須對等尊嚴，這是台灣人民的期待，也是2300萬人授權政府與對岸溝通互動的基本原則，北京當局應放棄對台政治框架及強制作為，以「和平、對等、民主、對話」作為兩岸互動的關鍵，並尊重台灣「四個堅持」的一貫立場，為兩岸良性互動創造條件。

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