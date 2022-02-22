為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不認九二共識有錯？陸委會反擊蘇起：不應對中共有不切實際幻想

    「台北論壇基金會」董事長蘇起22日表示，「『九二共識』的時代已經過去了」、「蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號」。對此，陸委會反擊，「有關人士」不應對中共有不切實際的幻想與期待。。（資料照，記者廖振輝攝）

    「台北論壇基金會」董事長蘇起22日表示，「『九二共識』的時代已經過去了」、「蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號」。對此，陸委會反擊，「有關人士」不應對中共有不切實際的幻想與期待。。（資料照，記者廖振輝攝）

    2022/02/22 18:28

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國安會秘書長、「台北論壇基金會」董事長蘇起今（22）日表示，「『九二共識』的時代已經過去了！『九二共識』是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有」，「蔡總統犯最大的錯誤就是她不要這個符號」。對此，陸委會反擊，「有關人士」應認清中共對台的本質，不應對中共有不切實際的幻想與期待。

    蘇起稍早質疑，「蔡總統犯最大的錯誤就是不要九二共識，也沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係一個符號，她破壞舊的，沒有建立新的，只破不立，一步一步走向絕路」。蘇起並指出，「九二共識」未來會不會回來很難說，要看大環境變化，不是國民黨一黨能做到的。

    對此，陸委會表示，中共所界定的「九二共識」完全否定中華民國存在，多數台灣民眾對於北京當局「一個中國原則」的「九二共識」，也表示反對與疑慮，我們呼籲有關人士應認清中共對台的本質；北京當局一再操作武力恫嚇、否定中華民國、「非統即獨」等，向我朝野政黨及主流民意施壓，更不應對中共有不切實際的幻想與期待。

    陸委會強調，我方的政策立場始終堅定一貫，認為推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，堅持互動往來必須對等尊嚴，這是台灣人民的期待，也是2300萬人授權政府與對岸溝通互動的基本原則，北京當局應放棄對台政治框架及強制作為，以「和平、對等、民主、對話」作為兩岸互動的關鍵，並尊重台灣「四個堅持」的一貫立場，為兩岸良性互動創造條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇起批蔡英文棄九二共識 朱立倫︰民進黨不要九二共識那要什麼
    2022/02/22 17:25

    蘇起批蔡英文棄九二共識 朱立倫︰民進黨不要九二共識那要什麼
    蘇起稱九二共識時代已過去 林為洲：國民黨可提新論述
    2022/02/22 15:47

    蘇起稱九二共識時代已過去 林為洲：國民黨可提新論述

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    蘇起轟蔡不要九二共識犯大錯！立委駁斥：不要自欺欺人
    2022/02/22 12:45

    蘇起轟蔡不要九二共識犯大錯！立委駁斥：不要自欺欺人
    台北論壇座談 蘇起：兩岸關係「外弛內張」 不跟台灣談判
    2022/01/20 12:32

    台北論壇座談 蘇起：兩岸關係「外弛內張」 不跟台灣談判

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    中國海協會：中共20大料對台提新主張 九二共識這一頁翻不過去
    2022/01/10 15:47

    中國海協會：中共20大料對台提新主張 九二共識這一頁翻不過去
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播