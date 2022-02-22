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    民進黨誰戰北市？民調：林佳龍支持度高 陳時中最有勝算

    台北市長選戰民調顯示，前交通部長林佳龍（右）支持度勝過衛福部長陳時中（左）、前文化局長鄭麗君，若對決蔣萬安，仍是陳時中最具勝算。（資料照）

    台北市長選戰民調顯示，前交通部長林佳龍（右）支持度勝過衛福部長陳時中（左）、前文化局長鄭麗君，若對決蔣萬安，仍是陳時中最具勝算。（資料照）

    2022/02/22 17:50

    〔記者鄭名翔／台北報導〕年底台北市長選戰「三強鼎立」，國民黨推派立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊代表台灣民眾黨出戰態勢明確，但民進黨人選尚未明朗。根據媒體民調顯示，前交通部長林佳龍支持度雖勝過衛福部長陳時中、前文化局長鄭麗君，若對決民調穩定領先的蔣萬安，仍是陳時中最具勝算。

    《寰宇新聞》委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，針對可能代表民進黨出征台北市長人選陳時中、林佳龍、鄭麗君進行民調。

    單論支持度，林佳龍以30％勝過陳時中的26.4％，鄭麗君則以11.6％落居最後，且林佳龍支持者不分藍綠，包括國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨都擁有較高好感度，僅有時代力量、台灣基進黨支持者偏好陳時中，顯示林佳龍的學者形象，加上台中市長、交通部長任內成績獲得注意，於黨內外都有較高評價。

    但在對決蔣萬安、黃珊珊方面，若綠營推出林佳龍，則支持度為21.4％，輸給蔣萬安的33.9％與黃珊珊的22.7；若是推派陳時中出征對決蔣、黃，則有27％支持度，小輸蔣萬安的31.3％、勝過黃珊珊的21.5％，因此在「三腳督」態勢下，陳時中勝選機率大於林佳龍。

    民調顯示，陳時中勝選機率雖高，但有51.8％的民眾不認同陳時中放下防疫工作參選，反倒高達52.7％民眾認同林佳龍最具參選市長資格。

    民調分析，陳時中雖藉由防疫指揮官創造高聲量，但也屢受批評透過中央資源尋求曝光，尤其當前如邊境是否開放、清零或與病毒共存等疫情政策尚不明朗，若參選將遭受許多質疑；而林佳龍目前無公職，參選障礙較少，加上曾任同為六都的台中市長，具城市治理的經驗與專業，較能獲得台北市民認可。

    民調委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，民調對象為戶籍在台北市年滿20歲以上民眾，以電話訪問進行，成功樣本為1,074份，受訪者支持政黨，國民黨支持者占 29.8％，民進黨支持者占 28.5％，台灣 民眾黨占 7.1％，時代力量占 3.4％，台灣基進黨占 1.5％。

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