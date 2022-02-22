宋楚瑜涉貪？柯文哲護航黃珊珊「說這句」 趙怡翔戳破無腦回應

台北市副市長黃珊珊仍是親民黨籍，今天受訪強調，稱親民黨主席宋楚瑜的財務處理與她無關。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/02/22 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜海外存鉅款爭議持續延燒，台北市長柯文哲今天（22日）聲稱，親民黨籍的副市長黃珊珊30幾年前還在讀大學，不可能知道宋楚瑜的事。對此，前駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員參選人趙怡翔直酸，柯文哲「神邏輯」，這件事昨天（21日）才傳開，「知不知道這件事」根本與「年齡」無關！

「口譯哥」趙怡翔21日指出，國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）提供瑞士信貸銀行解密帳戶資料，其中赫見宋楚瑜名列其中，於1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元存款，要求宋楚瑜出面說明款項由來及去向，民進黨立委王定宇也喊話，宋楚瑜一手提攜的黃珊珊應該表態。

請繼續往下閱讀...

對此，柯文哲今早出席台北市商業處活動時開口護航副手，稱黃珊珊當年還在讀大學四年級，「怎麼會知道這件事」？趙怡翔聽到柯文哲如此回答，忍不住在臉書發文，「看到柯文哲的回應差點昏倒」，「報告柯市長，宋楚瑜曾經設立瑞士銀行帳號的事，是昨天才傳開，即便你1993年當年34歲，當然不知道這件事。這跟年齡完全無關。」

趙怡翔直言：「今天民眾好奇的，是現在得知了之後，大家要如何回應。尤其黃珊珊身為親民黨員，是宋楚瑜一手栽培的，對於黨主席可能涉入的案子，應該有所表態。柯文哲很會避重就輕，現在又出來捍衛自己的副市長，避免這件事情延燒。這都可以理解，但事實上，大家對黃珊珊的處理比柯文哲更有信心，也鼓勵黃珊珊盡快提出回應。」

不過，下午黃珊珊受訪時就表示，從未處理過宋楚瑜的財務，撇清關係，強調「應去問宋主席、親民黨」，要求外界勿做無謂指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法