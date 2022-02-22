參選北市林佳龍民調贏陳時中 民進黨議員分析原因

交通前部長林佳龍目前是民進黨台北市長參選人被點名的人選之一。（資料照）

2022/02/22 17:26

〔記者楊心慧／台北報導〕2022年台北市長選舉，民進黨人選目前尚不明朗，但有媒體針對衛福部長陳時中、交通前部長林佳龍、文化部前部長鄭麗君等3名可能人選進行民調，3人互比林佳龍支持度最高，若各自對上立委蔣萬安、副市長黃珊珊，蔣萬安都領先，但這時陳時中的支持度高於林佳龍；民進黨台北市議員許淑華認為，林佳龍和蔣萬安的風格較像、屬溫和型，陳時中因具行政經驗、國際能見度，對上蔣萬安會較有爆發力。

寰宇新聞委託世新大學做出的民調，陳時中、林佳龍、鄭麗君3人互比支持度分別為26.4％、30％、11.6％，林佳龍的支持度較高，且支持者跨黨派；綠營人選各自對上蔣萬安、黃珊珊，蔣萬安支持度為31.3％，陳時中為27％、黃珊珊21.5％；若林佳龍對上蔣萬安、黃珊珊，蔣萬安的支持度33.9%、黃珊珊22.7%、林佳龍21.4%。

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許淑華指出，林佳龍的形象佳，加上這次台中補選替候選人林靜儀補選打得漂亮，獲不少民眾支持，但林佳龍和蔣萬安的風格較像，皆屬溫和型，強者風範較弱，陳時中有行政經驗、國際能見度，如果陳時中對上蔣萬安較有爆發力，大家會有所期待，因此民調可和蔣萬安較近。

許淑華表示，目前看起來陳時中黨內呼聲高，絕大部分的人仍認同他的防疫表現，在全球陷入確診人數天天暴增的時候，台灣還有維持正常社交活動，算是有守住防線，不過最後的結果黨中央、黨主席蔡英文會做通盤考量。

議員陳怡君表示，陳時中、黃珊珊因分別開中央、地方疫情記者會因此能見度高、蔣萬安也是天天有新聞，相較之下林佳龍的能見度沒陳時中強，所以蔣萬安、陳時中和林佳龍比的時候民調會落後，但相信再林佳龍宣布參選時，民調可以直起直追，林佳龍具中央和地方的歷練，民眾也給予肯定。

該民調委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，民調對象為戶籍在台北市年滿20歲以上民眾，以電話訪問進行，成功樣本為1074份。

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