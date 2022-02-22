拚高市議員選舉 菊系推7新人組「邁向過半大聯盟」

菊系推7新人組「邁向過半大聯盟」拚高市議員選舉。（記者楊淳卉攝）

2022/02/22 17:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在2022年高雄市議員選舉派系競爭激烈，菊系此次於高雄各選區推出7名新人參選，組成「邁向過半大聯盟」，今並於台北舉辦茶敘、聯合亮相，宣示共同拚高雄市長陳其邁連任、民進黨議會過半。參選人當中，還有現役將參加亞洲男子壘球錦標賽台灣代表隊的國手參戰。

民進黨將在今年4月至6月進行縣市議員初選民調，各選區初選時間由抽籤決定。其中在高雄，新興派系湧言會於南台灣崛起、並推出不少新人競爭市議員提名，造成黨內各系統不小壓力，更使得年底高雄市議員選舉黨內初選更加激烈。

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菊系推出7名新人參選，多有曾在中央部會、地方政府或是國會擔任幕僚的資歷，民進黨菊系立委劉世芳、賴瑞隆、李昆澤，以及立委邱議瑩等人也到場推薦，支持新人。

劉世芳指出，民進黨在下屆高雄市議員選舉將提名35席 有決心會與高雄市長陳其邁一起拚過半席次、搶下議長。陳其邁這2年非常努力，是「以2年拚4年」，期許陳其邁未來高票連任，也能發揮母雞帶小雞效應，讓民進黨在議會過半。

劉世芳表示，現在國民黨看起來氣勢不旺，但「小黨林立」，例如基進黨實力也不容小覷，此次參選者要過兩大關卡，除了黨內初選，大選還要面臨其他小黨優秀現任、新人競爭。這些新人有中央、地方長期歷練，及對高雄選區非常熟悉，已經不輸任何現任的議員、立委。

賴瑞隆指出，過去陳菊擔任高雄市長、民進黨議會過半時，市府與議會能順利全面推動各項工作，期待未來優秀新人在議員這場選舉勝選，配合中央、立委、及陳其邁市長，可以成為建設高雄最大力量。

曾任高雄市政府民政局秘書的林慧欣參選高雄市第一選區議員（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林），她並曾任高雄市美濃後生會理事，還是客語老師、客家電視台節目主持人。

立委邱志偉服務處主任陳慶鴻則參選高雄市第三選區議員（永安、岡山、彌陀、燕巢、彌陀、梓官、橋頭），目前也是本洲產業園區廠商協進會總幹事，並曾任立法委員林岱樺秘書。

劉世芳服務處執行長黃偵琳參選高雄市第四選區議員（左營、楠梓），曾任高雄市政府經濟發展局專員，並有十餘年英語教師經驗。

曾任高雄市政府市政顧問的蘇致榮則是現役壘球國手，參選高雄市第九選區議員（鳳山），他曾任高雄市政府秘書、國家級壘球教練、中華男子壘球代表隊選手及中華男子壘球代表隊教練等。

曾任行政院南部聯合服務中心執行長的洪村銘參選高雄市第十一選區議員（大寮、林園），曾任經濟部臨海工業區服務中心副主任、高雄市政府民政局秘書、高雄市政府觀光局秘書、民進黨中央黨部社運部副主任等。

擁有美國、台灣律師資格的湯詠瑜則參選高雄市第八選區議員（前金區、新興區、苓雅區），曾是國際通商法律事務所 （Baker McKenzie） 合夥律師、民進黨勞工黨部法律顧問，及包括中鋼公司企業工會等各職業工會法律顧問。

曾任經濟部簡任秘書的黃彥毓則有中央與地方政府服務經歷，參選高雄市第十選區議員（前鎮、小港），他曾任民進黨高雄市黨部第4屆主委、2016蔡英文陳建仁競選總部南區指揮中心執行秘書、陳菊市長辦公室機要秘書等。

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