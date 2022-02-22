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    首頁　>　政治

    彰化綠營高顏值「雙帥」街口拜票「強碰」 結局超展開

    民進黨彰化縣議員擬參選人，劍橋碩士黃柏瑜（左）與台大碩士生楊子賢在街口拜票「強碰」，彼此加油打氣還「同框」拍照。（取自黃柏瑜臉書）

    民進黨彰化縣議員擬參選人，劍橋碩士黃柏瑜（左）與台大碩士生楊子賢在街口拜票「強碰」，彼此加油打氣還「同框」拍照。（取自黃柏瑜臉書）

    2022/02/22 17:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣第一選區縣議員出現參選爆炸局面，市區天天都見到政治新人在街口拜票，英國劍橋大學碩士黃柏瑜跟台大國發所碩士生楊子賢，竟然就在路口「強碰」還「同框」合照，「彰化雙帥」祝福彼此在初選大獲全勝。

    黃柏瑜與楊子賢兩人相差一歲，黃柏瑜27歲，楊子賢26歲，兩人也都是「學霸」，黃柏瑜念完國小就到國外念書，一路從新加坡、紐西蘭、美國到英國求學，楊子賢則是彰化高中、政大政治到台大國發所，被封為高顏值、高學歷的「彰化雙帥」。

    黃柏瑜說，當他一早到彰化市中華路、民權路、中正路的路口準備要拜票時，發現楊子賢已經站在路口的眼鏡行拜票了，他就問楊子賢說「我可以站在斜對角嗎？」，楊子賢就回說「可以啊！」他就跑到斜對角的婚紗店跟上班上學的民眾進行拜票。

    黃柏瑜說，當他看到楊子賢準備收東西離去，馬上就跑了過去，要求跟子賢一起拍張照片，因為他覺得一起參加初選，在同一個早上選擇同一個街口拜票，真的是很巧，他很慶幸在這次選戰的道路上有子賢一起參與，也希望鄉親都能夠看到新人的努力，給新人力量，讓新人有信心在黨內初選大獲全勝。

    黃柏瑜把他跟楊子賢「同框」照片，貼文在粉專上，獲得超過1000個讚，楊子賢也留言「柏瑜，辛苦了，一起加油」，黃柏瑜也回應「楊子賢， 你也辛苦囉，我們沒問題，一起努力吧！」，底下有綠營鐵粉就稱讚說，「新人資源少且人脈有限，如能團結作戰，將餅做大是是利多，一起加油力量大」，還有人直接打氣說，期待兩人一起前進彰化議會。

    黃柏瑜表示，新人就是要有拓荒的精神，為價值開疆拓土，縣議員是多席次選戰，就算是要拚黨內初選，新人就應該是要有開拓票源的決心。

    楊子賢也強調，新人就是要具有讓支持群眾變大、變多的能力與精神，要不然就不需要新人的加入了，而初選是個民主過程，一起把餅做大才是目標。

    初選不必相殺，彰化縣議員擬參選人黃柏瑜在粉專貼出與楊子賢合照，楊子賢、黃柏瑜都互祝一起努力、一起加油。（取自黃柏瑜臉書）

    初選不必相殺，彰化縣議員擬參選人黃柏瑜在粉專貼出與楊子賢合照，楊子賢、黃柏瑜都互祝一起努力、一起加油。（取自黃柏瑜臉書）

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