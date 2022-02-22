蘇起稱九二共識時代已過去 林為洲：國民黨可提新論述

國民黨立委林為洲表示，九二共識這名詞已經過去，但精神仍基於中華民國憲法，國民黨可用新的論述方式呈現，有助於兩岸維持和平穩定。（資料照）

2022/02/22 15:47

〔記者林良昇／台北報導〕前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起今受訪表示，九二共識的時代已經過去了。國民黨立委林為洲表示，九二共識這名詞已經過去，但精神仍基於中華民國憲法，國民黨可用新的論述方式呈現，有助於兩岸維持和平穩定，也是國民黨的責任。

對於蘇起坦言九二共識的時代已經過去，林為洲表示，蘇起的意思是民進黨執政後，因為不認同九二共識裡面的意涵，不會去實踐九二共識裡面兩岸之間相關的協議，所以已經過去了。

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林為洲認為，九二共識這個名詞已經那麼久遠了，很多年輕人都不了解它的意思。雖然九二共識這個語彙、名詞已經過去，但它的精神其實是基於中華民國憲法裡面相關規定。

林為洲表示，中華民國憲法裡對於兩岸的主權及治權上的規範，現在的憲法還是一中憲法，中華民國擁有兩岸，包括中國大陸的主權，治權只及於台澎金馬，總統或國會議員，都是依據增修條文，由台澎金馬的人民選出，這樣的規範其實是九二共識的精神，有人講成一中各表，就是對於主權有各自描述，但不去碰觸、爭論，擱置爭議。

相對於主權的爭議，林為洲說，治權的方面，我們承認中國大陸現在是中共的政權在治裡，而台灣這邊，台澎金馬是由中華民國的政府在治理，在治理方面，兩岸間可以討論，簽訂一些關於兩岸治理牽涉到的兩岸人民事務性的處理，也是一種治權的承認。

林為洲強調，九二共識精神來自中華民國憲法，九二共識的時代過去了，並不表示憲法已經改變了，對國民黨來講，用一個新的論述方式，能夠呈現在憲法裡面關於主權跟治權相關規定，希望這樣的新論述，有助於兩岸維持和平穩定，這也是國民黨的責任。

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