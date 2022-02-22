為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二二八事件75週年將屆 本土社團籲「拆除威權」起造新國家

    蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，與會人士在22日行前記者會中，以手語念詩為活動開場，並手持228事件75週年手板。（記者廖振輝攝）

    蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，與會人士在22日行前記者會中，以手語念詩為活動開場，並手持228事件75週年手板。（記者廖振輝攝）

    2022/02/22 15:42

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件75週年，本土社團今日於蔡瑞月舞蹈社舉辦「拆除威權 起造新國家」行動記者會，宣布2月28日上午將發起第六次「228・0記念行動」，遊行隊伍將從天馬茶房走至行政院，呼籲台灣人民一起走上街頭，共同思考228大屠殺帶給台灣的傷痛，盼以「拆除威權・起造新國家」做核心價值，共同建立自由、民主的台灣新國家，並呼籲政府應拆除威權象徵，不應紀念蔣氏父子。

    主辦單位今日發表行動宣言，提出三點訴求：一、追求真相，追究加害體制。應改正歷史錯誤，特務、軍人、爬耙子不是憑個人意志去做加害者，其任務是執行中華民國體制的命令，國民黨是下令的威權政黨，大家要了解加害制度運作的真相，相關人士應負起責任。

    二、拆除威權，從中正紀念堂「臭頭仔廟」和慈湖陵寢開始。歷史讓大家看得很清楚，中華民國是蔣家的家天下，蔣介石、蔣經國是國民黨的決策者，中正紀念堂、慈湖陵寢是威權象徵，使獨裁者的影響力延續至今。無法同意繼續逐年編列預算，繼續拿台灣人的錢來打台灣人的耳光，自由民主的國家不應紀念獨裁者。

    三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。二二八大屠殺不只是威權時代的問題，也是台灣給中國統治的問題。咱是台灣人，不是中國人。蔣介石不只是獨裁者，也是中國人。看著香港、圖博、東突厥斯坦、南蒙古給新中國統治的悲劇，已經有幾萬條性命被送入地獄，台灣位處對抗中國帝國主義的第一線，台灣要站穩腳步，一起與追求自由民主的盟友對抗中共，為公義和幸福打拚。

    台澎黨主席鄭自才表示，中華民國流亡政權當年從中國來到台灣，展開二二八大屠殺，中華民國政府就是加害者，當時的加害政黨就是國民黨，二二八大屠殺違反人類罪行，非法佔領台灣、澎湖，中華民國不是台灣人的國家，對於二二八事件、林宅血案等政治案件應公布真相，檔案應全面公開，希望未來台灣能夠建立一個國家，終結中華民國流亡政權。

    台灣基督長老教會牧師李信仁指出，今年是二二八事件75週年，長老教會每年都有參與紀念，1987年2月是二二八事件40週年，他們在報紙上刊登相關消息，當時警備總部就將報紙沒收，當時的統治者就是現在這個政府要紀念的蔣經國。

    李信仁提及，5年前，在二二八事件70週年時，長老教會就提出應追求真相和加害者，因為二二八及白色恐怖受難者，多少人因蔣家父子失去生命，這75年來希望能有一個真相，希望繼續推動轉型正義，讓受難者得以平反。

    蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，並在22日舉行記者會為活動暖身。（記者廖振輝攝）

    蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，並在22日舉行記者會為活動暖身。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道228連假將湧旅遊車潮 國5估比過年塞
    2022/02/22 11:17

    國道228連假將湧旅遊車潮 國5估比過年塞
    228連假》新北各風景區恐爆人潮 交通疏導措施來了
    2022/02/22 11:17

    228連假》新北各風景區恐爆人潮 交通疏導措施來了

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    都搭帳棚了老婆沒在鳥…冒險王男星野炊 膨脹一大包噴火嚇壞某
    2022/02/22 11:01

    都搭帳棚了老婆沒在鳥…冒險王男星野炊 膨脹一大包噴火嚇壞某
    228連假》苗縣各風景區交通壅塞點在這裡…
    2022/02/22 10:48

    228連假》苗縣各風景區交通壅塞點在這裡…

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播