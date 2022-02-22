二二八事件75週年將屆 本土社團籲「拆除威權」起造新國家

蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，與會人士在22日行前記者會中，以手語念詩為活動開場，並手持228事件75週年手板。（記者廖振輝攝）

2022/02/22 15:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是二二八事件75週年，本土社團今日於蔡瑞月舞蹈社舉辦「拆除威權 起造新國家」行動記者會，宣布2月28日上午將發起第六次「228・0記念行動」，遊行隊伍將從天馬茶房走至行政院，呼籲台灣人民一起走上街頭，共同思考228大屠殺帶給台灣的傷痛，盼以「拆除威權・起造新國家」做核心價值，共同建立自由、民主的台灣新國家，並呼籲政府應拆除威權象徵，不應紀念蔣氏父子。

主辦單位今日發表行動宣言，提出三點訴求：一、追求真相，追究加害體制。應改正歷史錯誤，特務、軍人、爬耙子不是憑個人意志去做加害者，其任務是執行中華民國體制的命令，國民黨是下令的威權政黨，大家要了解加害制度運作的真相，相關人士應負起責任。

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二、拆除威權，從中正紀念堂「臭頭仔廟」和慈湖陵寢開始。歷史讓大家看得很清楚，中華民國是蔣家的家天下，蔣介石、蔣經國是國民黨的決策者，中正紀念堂、慈湖陵寢是威權象徵，使獨裁者的影響力延續至今。無法同意繼續逐年編列預算，繼續拿台灣人的錢來打台灣人的耳光，自由民主的國家不應紀念獨裁者。

三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。二二八大屠殺不只是威權時代的問題，也是台灣給中國統治的問題。咱是台灣人，不是中國人。蔣介石不只是獨裁者，也是中國人。看著香港、圖博、東突厥斯坦、南蒙古給新中國統治的悲劇，已經有幾萬條性命被送入地獄，台灣位處對抗中國帝國主義的第一線，台灣要站穩腳步，一起與追求自由民主的盟友對抗中共，為公義和幸福打拚。

台澎黨主席鄭自才表示，中華民國流亡政權當年從中國來到台灣，展開二二八大屠殺，中華民國政府就是加害者，當時的加害政黨就是國民黨，二二八大屠殺違反人類罪行，非法佔領台灣、澎湖，中華民國不是台灣人的國家，對於二二八事件、林宅血案等政治案件應公布真相，檔案應全面公開，希望未來台灣能夠建立一個國家，終結中華民國流亡政權。

台灣基督長老教會牧師李信仁指出，今年是二二八事件75週年，長老教會每年都有參與紀念，1987年2月是二二八事件40週年，他們在報紙上刊登相關消息，當時警備總部就將報紙沒收，當時的統治者就是現在這個政府要紀念的蔣經國。

李信仁提及，5年前，在二二八事件70週年時，長老教會就提出應追求真相和加害者，因為二二八及白色恐怖受難者，多少人因蔣家父子失去生命，這75年來希望能有一個真相，希望繼續推動轉型正義，讓受難者得以平反。

蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等民間團體將在28日舉行「 228・0 拆除威權，起造新國家—228 七十五年紀念行動」，並在22日舉行記者會為活動暖身。（記者廖振輝攝）

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