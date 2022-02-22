蔡英文：疫情影響 未來科研回應全世界的轉變和需求

總統蔡英文（右）22日在總統府大禮堂接見2021第17屆國際傑出發明家獎得獎人，國際創新發明聯盟總會長吳國俊（左）與會。（中央社）

2022/02/22 13:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「2021第17屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定發明者持續投入專業和熱情，讓每個領域的發展能夠不斷前進。也期盼未來科技研發方向，繼續回應台灣及全世界的轉變和需求。她強調，政府會繼續投入更多資源，也需要仰賴優秀的發明家及研究者一起努力。

蔡總統時表示，很高興「中華創新發明學會」吳國俊總會長再次率領得獎團隊來到總統府。她先恭喜得獎人獲得「國際傑出發明家獎」的肯定。也感謝「中華創新發明學會」多年來的努力，組團參與國際性的發明競賽，讓更多台灣的專利發明呈現在國際舞台，也透過相關獎項的頒發，持續提升台灣整體的研發能量。

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蔡英文指出，台灣的創新研發能量和發明實力，一直讓台灣能夠具有高度的國際競爭力。瑞士洛桑管理學院（IMD）去年公布的2021世界競爭力報告，台灣在「全國平均總研發人力」項目，獲得全球第一，也顯示台灣的研發實力獲得國際肯定。當我們善用這股創新能量，加上民主社會資訊公開的優勢，也讓科技防疫成為台灣防疫工作的關鍵強項。

總統說，現場得獎人所進行研發的項目，橫跨很多政府積極發展的領域，包括精準醫療、再生能源、人工智慧、5G、物聯網等等，都是六大核心戰略產業當中的關鍵項目，也都取得一定數量的國內外專利，非常值得肯定。

她並感謝發明者持續投入專業和熱情，讓每個領域的發展能夠不斷前進。這次有來自國防及戰略產業方面的得獎人，徐子圭教授是航太博士，目前擔任屏東科技大學達人學院智慧機電學程的主任，曾經參與IDF經國號戰機引擎的研發改進，也是F-16戰機引擎電腦監控診斷系統的專利發明人。徐教授在軍旅期間，被大家稱作「國軍發明王、空軍愛迪生」，真的很不簡單。

蔡總統認為，這也顯示，得獎者的研發成果帶來的不只是科技和經濟上的成果，也回應了很多重要的社會問題，更提升了整體生活品質，甚至也進一步強化了國家整體戰略安全，以及自我防衛的能力。

總統提到，過去兩年來，受到疫情影響，全球在經濟及社會環境方面，都有重大的轉變。接下來的科技研發方向，也要繼續回應台灣以及全世界的轉變和需求。這是我們必須要努力前進的目標，政府會繼續投入更多資源，也需要仰賴優秀的發明家及研究者一起努力。

總統蔡英文（前右2）22日在總統府大禮堂接見2021第17屆國際傑出發明家獎得獎人，蔡總統拱手向眾人致意。（中央社）

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