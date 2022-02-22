稅收超徵4000億 國民黨團：中低收發10萬、月收未滿3萬發3萬

立法院國民黨團總召曾銘宗（中）及立委賴士葆（右）、費鴻泰（左）今召開「去年稅收超徵4000億，蔡政府應還稅於民」記者會。（記者劉信德攝）

2022/02/22 11:23

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團總召曾銘宗及立委賴士葆、費鴻泰今召開「去年稅收超徵4000億，蔡政府應還稅於民」記者會指出，去年稅收超徵4327億元，但有64%民眾月薪不滿4萬元，建議中低收入戶發10萬元、月薪不滿3萬者發3萬元。

曾銘宗指出，去年稅收超徵4327億，政府稱經濟成長率高達6.28%，但去年人民的實質經常性薪資只有4萬1428元，比前一年還負成長0.04%，不增反減，且有30%民眾月薪不滿三萬，64%、換算約914.4萬人月薪不到4萬元。

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他說，國民黨團具體建議，低收入戶、中低收入戶合計25.5萬戶，每戶發10萬元現金；有274萬人月薪未滿3萬元，每人發放現金3萬元，兩項合計是1077億元，其餘超徵稅金，政府債台高築，就拿去還債吧。

賴士葆認為，之所以超收稅額，是因為財政部便宜行事，把預算編低或無能預測，導致每年都失準、超收幾千億，「還稅於民」並非台灣獨創，香港、新加坡都有前例，台灣由於稅制不公，貧富懸殊日益嚴重，稅收更是肥了中央、瘦了地方，應該儘速修正財政收支劃分法，

費鴻泰表示，近年失業人數微幅上漲，但通貨膨脹年增率跟痛苦指數都急劇上升，政府稅收應該量出為入，需要多少再收多少稅，而不是任意超收再拿去胡整亂整，蔡政府近年前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫紓困、海空戰力提升計畫共4項特別預算合計高達2兆1641億元，也不思趨緩物價，當痛苦指數攀升，不必站在人民這邊嗎？

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