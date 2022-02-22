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    操盤選戰引黨內質疑 傅崐萁批見縫插針：感受到民進黨恐懼

    傅崐萁批民進黨見縫插針，還聲稱他感受到民進黨對他的恐懼，因為他最了解民進黨，國民黨只有「勝利藍」，沒有其他顏色。（資料照）

    傅崐萁批民進黨見縫插針，還聲稱他感受到民進黨對他的恐懼，因為他最了解民進黨，國民黨只有「勝利藍」，沒有其他顏色。（資料照）

    2022/02/22 10:57

    〔記者林良昇／台北報導〕甫回國民黨的立委傅崐萁就加入國民黨年底九合一選舉的「中央選戰策略會報」，引發黨內質疑，但傅崐萁今卻批是民進黨見縫插針，還聲稱他感受到民進黨對他的恐懼，因為他最了解民進黨，國民黨只有「勝利藍」，沒有其他顏色。

    傅崐萁加入國民黨年底九合一選舉的「中央選戰策略會報」，甚至傳出擔任「執行長」，被國民黨中央否認，相關爭議引發黨內質疑，傅崐萁今把相關爭議推給民進黨攻擊。他說，民進黨憂慮他加入國民黨選策會，用排山倒海的力量出動所有名嘴攻擊，「可以深刻感受到民進黨恐懼」。

    傅崐萁說，今年九合一大選國民黨已經開始起步，對選舉是有信心的，當然黨內會有各種聲音，在民主的國家，都選擇包容，他概括承受，對於民進黨的攻擊，他一肩承擔，畢竟在國民黨執政的時候，20年來，他從來沒有分享過國民黨執政的果實或是黨產的照顧，而是在2016、2020國民黨大敗的時刻，加入國民黨。

    傅崐萁認為，他最了解民進黨，在危急存亡的此刻協助國民黨，畢竟中華民國台灣不能只有一種聲音，國家發展要有均衡的兩大政黨才是全民之福，在2024贏回中華民國、守住台灣、創造和平，才是全民之福，也是他加入國民黨的初衷。

    傅崐萁還聲稱，此時此刻，國民黨交付重責大任，有人選擇跳船，但他選擇同船一命，這是對國家、對台灣2300萬人的責任，必須要去承擔。

    傅崐萁表示，今年的國民黨會有不一樣的選戰，南部基層非常熱情，希望收復高雄，他要正式提醒民進黨，不論如何見縫插針，今年年底，民進黨要面對的是團結的國民黨，全力對抗民進黨，他既然願意承擔責任，不怕任何挑戰跟犧牲，一定完成使命，讓今年九合一國民黨得到最終勝利。

    對於選策會是否有執行長一職的羅生門，傅崐萁今說，內部事務都是義務職，當義工來服務，不會在乎什麼稱呼，國民黨只有一個目標，就是「勝利藍」，沒有其他藍，贏才是唯一目標。

    針對國民黨黨內近期換票聯盟爭議，是否是換票聯盟一員？傅崐萁則表示，黨有黨的遊戲規則，一切照相關規則下去走，民進黨不管新潮流、英派、海派、正國會，都是公然掛牌，但在國民黨必須只有一種聲音，就是「勝利藍」的聲音，其他對國民黨內部的分化，一切到此為止。

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