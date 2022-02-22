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    童仲彥入獄前「梅開三度」 今與小15歲模特兒女友登記結婚

    金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥今將與交往3年、小15歲的模特兒女友Ally登記結婚。 （翻攝童仲彥臉書）

    金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥今將與交往3年、小15歲的模特兒女友Ally登記結婚。 （翻攝童仲彥臉書）

    2022/02/22 10:00

    〔記者鄭名翔／台北報導〕金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥因涉嫌利用人頭詐取補助費5萬多元，被判刑有期徒刑3年10月定讞；但即將入獄的童仲彥卻搶先宣布喜訊，今將與交往3年、小15歲的模特兒女友Ally登記結婚，梅開三度的他更自豪宣稱「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」

    童仲彥在市議員任內詐領公費助理補助費5萬多元，高等法院以貪污治罪條例之「利用職務詐取財務罪」改判3年10月有期徒刑、褫奪公權2年，2月16日最高法院駁回上訴定讞；即將面臨牢獄之災的童仲彥當時稱，須先安撫親友及支持者情緒，感謝外界關心，整理完後再對外回應。

    而確定入獄後首次對外發聲就是公布再婚喜訊；童仲彥今將與交往3年、小15歲的女友Ally在嵩馥健康中心、由童嵩珍主任夫婦當證人，簽下結婚證書。

    童仲彥表示，對於入獄自己看很開，但新婚嬌妻Ally自當有許多不捨，會盡快爭取假釋，更感謝女友不離不棄，「不只有情還有義」；過去曾有兩段婚姻，也曾鬧出家暴、外遇醜聞而離婚的童仲彥仍不改自信，宣稱「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」

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