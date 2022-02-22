獨家》開放中國商務人士申請來台 陸委會研擬兩類先行

桃園機場入境大廳保全人員全身穿戴防護裝備為旅客服務。示意圖（資料照）

2022/02/22 09:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內疫情趨於穩定且在可控範圍，行政院長蘇貞昌昨日表示，「政府已準備開放商務人士進來，讓台灣生意更好做」。在中國人來台方面，據透露，陸委會已研議第一階段先開放「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」兩類的中國人士可以申請來台，相關方案近日將對外宣布。

知情人士指出，中國人民入境須先取得台灣簽證許可，目前區分為「商務交流」、「社會交流」、「專業交流」、「醫療服務交流」、「觀光」五大事由。其中，「商務交流」分成「演講」、「商務研習、受訓」、「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」、「短期商務活動交流」、「隨（同）行及專案許可」六類，第一階段擬先開放「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」兩類。

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陸委會主委邱太三2021年3月，曾宣布恢復中國人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動的申請，但短暫開放一個多月後，五月中旬因爆發武漢肺炎本土疫情，再度嚴格管制來台。相關單位內部評估，去年已有短暫開放「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」，恢復開放不會造成反彈。

統計資料顯示，2019年以「履約活動」事由來台的中國商務人士，有7762人，去年因疫情爆發嚴格管制後，只剩228人；以「跨國企業內部調動服務」事由來台的中國人，2019年還有1482人，去年僅剩下6人。「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」兩類中國商務人士來台人數，2019年總計9244人、2021年324人。

據評估，開放中國人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動的申請，因為仍有入境隔離檢疫措施，對防疫量能不會造成負擔，至於過去來台人數每年逼近10萬人大關的「短期商務活動交流」暫時不會開放，以免衝擊防疫。

陸委會已研議第一階段先開放「履約活動」、「跨國企業內部調動服務」兩類的中國人士可以申請來台，相關方案近日將對外宣布。（記者陳鈺馥攝）

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