台灣民意基金會調查：民進黨支持度領先 民眾黨居次超前國民黨

民調顯示，台灣人政黨支持傾向，民進黨29.2%、民眾黨16.2%、國民黨15%、時代力量5.5%、台灣基進4%。（台灣民意基金會提供）

2022/02/22 08:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今日發布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」最新民調結果。在政黨支持度方面，民進黨29.2%領先各黨，民眾黨16.2%位居第二，再度超前國民黨，國民黨支持度下滑至15%，時代力量5.5%、台灣基進4%，其他政黨合計1.6%。

台灣民意基金會指出，民眾黨再度超前「百年老黨」國民黨，恐怕非領導階層所能預期。但國民黨與民眾黨社會支持基礎相當程度重疊，當支持者對國民黨失望時，會「由藍轉白」改支持民眾黨，可能以年輕、高學歷、淺藍為主，並不難理解。

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基金會分析，經驗證據顯示，民眾黨在20至44歲年齡層遙遙領先國民黨，而國民黨在45歲以上年齡層大幅領先民眾黨。這就像中老年人髮際線不斷往上移一樣，現在分界線是45歲，未來可能再往上提，只是這種「負氣出走型」的國民黨支持者，為民眾黨帶來的支持目前仍不穩定。

在國民黨方面，連兩個月社會支持減弱，累計下滑4.6%，15%是自2016年7月以來史上第三低。對一個民意支持已顯薄弱的在野黨明顯構成重傷害，尤其被台灣民眾黨再度超前，退居第三，前景堪憂。

民調也顯示，20歲以上台灣人中，有4成2是泛綠認同者，其中深綠13.3%，淺綠約2成9；同時，有1成8是泛藍認同者，其中3.4%深藍，約1成5淺藍；此外，有3成5中性選民。泛綠支持者比泛藍支持者多24個百分點。

基金會指出，政黨認同強弱是決定選舉結果的關鍵因素之一，若以2018選舉年，1月藍綠認同只相差4個百分點，如今2022年2月，同樣是選舉年，藍綠認同卻相差24個百分點。對藍軍來說，是一個非常不妙的跡象。

本次民調委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間為2022年2月14、15日，以全國20歲以上成年人為範圍，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.98%，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民調顯示，台灣人政黨支持傾向，最近兩次民調比較，民進黨、國民黨略為下滑，民眾黨上升至16.2%，較上月超前國民黨。（台灣民意基金會提供）

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