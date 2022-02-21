有陰謀？挺柯粉專「小聖蚊」無預警關閉 原小編出面曝關版原因

知名挺柯粉專「小聖蚊的治國日記」19日深夜無預警關閉，引發網友熱議。對此，原粉專小編20日跳出來曝光粉專關閉原因。（圖擷取自小聖蚊的治國日記粉專）

2022/02/21 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名挺柯粉專「小聖蚊的治國日記」19日深夜無預警關閉，引發關注政論時事的網友熱議。對此，原粉專小編昨天（20日）親自跳出來曝光粉專關閉原因。

2014年成立的臉書粉專「小聖蚊的治國日記」，時常透過惡搞圖文、迷因來和網友討論政治時事，受到不少網友喜愛。之後「小聖蚊」成了知名挺柯粉專，除了受到柯粉們追捧，也引發過一些爭議，例如去年6月，「小聖蚊」轉發一則捏造的假新聞「醫師蘇一峰遭衛福部長陳時中打壓」，東窗事發後引起爭議，遭網友撻伐。

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但就在本月19日深夜，臉書、PPT鄉民開始討論起「小聖蚊」粉專疑似關閉，甚至還有陰謀論出現。對此，原小編20日跳出來發文解釋，稱該粉專是他自己在2014年9月聽完現任國民黨副主席連勝文的一場訪談後「一肚子火」創立的，「本來還想叫靠北連勝文的，那時候我連柯文哲是誰都不認識。」

原小編說：「一開始會成立粉專，是因為打算要把我在個人版面靠北的政治文換個地方寫，讓我畫的漫畫有個地方PO。沒想到這幾年一路以來，隨著一個又一個的新聞、一件又一件的議題、一場又一場的選舉，越來越多人按了讚、分享我的圖文。也認識了很多朋友，遇到各種有趣的事情或黑暗的事情，我的圖文也越來越常被記者拿去報，有時候只是隨便murmur兩句也上新聞，讓我的生活充滿各種驚喜。」

接著原小編曝光關版的原因，「但從去年開始，隨著新工作轉換以及家庭因素，我有太多事情要忙，越來越少時間可以畫圖、寫文，連新聞都沒有時間看，PTT一個禮拜也開不到一次，Apple pencil一次也沒有拿起來，連更新也是看到有意思的新聞才分享一下。所以我決定從此退出政治評論的行列。就像當初我開始這個粉專的時候一樣，這與任何政治勢力無關，就是個人時間分配與職涯轉換考量。」

原小編最後表示，「昨天深夜關閉了粉專，今天就看到好多人在討論，還有各種陰謀論，也有朋友直接來訊息關心。沒想到大家對於一個半個月沒更新的粉專如此念念不忘，真是非常榮幸，所以決定還是回來跟支持我多年的老朋友們交待一下。當你看到這篇文章的時候，我（原有的小編）已經不在這個經營團隊了，或許未來會交給其他人接手。不管你是粉還是黑，都感謝過去八年以來每一天的陪伴，衷心感謝。」

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