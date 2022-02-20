北市中山大同區議員選戰 美女戰將輩出成「嬌」點

美女主播柳采葳近期也將卸下新聞工作，披藍袍備戰議員選舉。（翻攝柳采葳臉書）

2022/02/20 19:31

〔記者鄭名翔／台北報導〕積極佈局台北市中山、大同區議員選戰的前國民黨員林婕麗，透過國民黨主席朱立倫推動的「同舟計畫」，今正式回歸國民黨，並宣告將戮力投入選民服務、深耕地方；而中山、大同區此次美女選將輩出，除有林婕麗外，電視主播柳采葳也於近期卸下新聞工作，準備代表國民黨參戰，民進黨則有前議員顏若芳回鍋再戰，前台北市政府副發言人林珍羽代表民眾黨參選，加上現任無黨籍議員林亮君、民進黨陳怡君等，選戰「嬌」點精彩可期。

北市議員第四選區（中山、大同）現任議員席次共8席，包括2席婦女保障名額；2018年議員選舉結果，由國民黨議員陳炳甫以2萬2223票奪最高票，當時為親民黨籍的議員林國成則以1萬4706票險勝，而前時代力量、現無黨籍議員林亮君，及民進黨議員陳怡君均首度參戰就當選，顏若芳則意外中箭落馬、成為落選頭。

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國民黨備戰年底北市議員選戰採「保守提名」策略，預計將提名31席，加上平地、山地原住民各1席，共計33席議員；其中，中山、大同區除現任陳炳甫、葉林傳、王浩外，預計還有1席空間，將提名4席。

上屆選戰以無黨籍參選失利的林婕麗，今於臉書上PO出國民黨證，表示在歷經百般曲折後，終於透過「同舟計畫」重返國民黨，並宣告未來將協助黨深耕地方、取得民眾認同，並強調自己持續服務選民，如今既然重返政治舞台，必會花更多心力投入、讓人民有感。

而美女主播柳采葳近期也將卸下新聞工作，披藍袍備戰議員選舉，另還有國民黨中央委員盧威；國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，有意角逐的新人將透過初選機制，預計最晚4月完成提名作業，而回歸黨籍的林婕麗因不符合同舟計畫中規定回黨滿6個月才能參選黨公職的規定，是否能投入初選還要與黨中央進一步討論。

民進黨此次預計共提名26席，中山、大同區除現任梁文傑、王世堅、陳怡君外，預計再增提1席，同樣提名4席；而2014年首次參選就奪第2高票的前議員、前民進黨發言人顏若芳此次再度捲土重來，可望再為綠營添一「女力」。

退出時代力量的林亮君問政表現出色，於空戰及陸戰皆累積雄厚實力，據悉將與其他立場相似的無黨、小黨議員採聯合競選，力拚連任：而獲民眾黨提名的林珍羽卸任北市府副發言人職務後勤跑基層，柔軟身段及亮眼外型有望吸收父親林國成的基本盤，從眾多女將中殺出血路。

積極佈局台北市中山、大同區議員選戰的前國民黨員林婕麗，透過國民黨主席朱立倫推動的「同舟計畫」，今正式回歸國民黨。（翻攝林婕麗臉書）

2014年首次參選就奪第2高票的前議員、前民進黨發言人顏若芳此次再度捲土重來，可望再為綠營添一「女力」。 （翻攝顏若芳臉書）

獲民眾黨提名的林珍羽卸任北市府副發言人職務後勤跑基層，柔軟身段及亮眼外型有望吸收父親林國成的基本盤，從眾多女將中殺出血路。（翻攝林珍羽臉書）

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