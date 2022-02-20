柯文哲2024總統之路造王者？蔡壁如：先打贏年底地方選戰再說！

民眾黨立委蔡壁如（左）與秘書長謝立功（右）到新竹市參加民眾黨「國家治理學院國政班」結業茶會。（記者蔡彰盛攝）

2022/02/20 17:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨立委蔡壁如與秘書長謝立功今天（20日）下午到新竹市參加民眾黨「國家治理學院國政班」結業茶會時，二人異口同聲「破冰」表示，沒有「組織部洩密」問題，更沒有「架空秘書長」問題；至於蔡壁如是否為了柯文哲2024選總統之路扮演「造王者」角色？對此，她強調，目前先打贏年底地方選戰再說！

上週五蔡壁如找黨代表密會，傳出是前組織部有人洩密，外傳就是秘書長兼組織部代主委謝立功；對此，蔡壁如說，她邀黨代表集思廣益，希望大家提供選舉經驗，地點在台北市長官邸，因為現場是開放空間，沒有所謂的密會，群組是公開透明的，所以也沒有洩密的問題。謝立功說，外傳他洩密一事，完全是無中生有、無稽之談。

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黨主席柯文哲授權蔡壁如接下選戰小組召集人，外界質疑這樣做是架空秘書長謝立功，蔡壁如說選務與黨務是兩回事，選務是臨時的任務編組，謝立功依然忙於黨務，沒有所謂架空。

民眾黨內群組裡面，傳出蔡壁如提到要對爆料者提告，她說，某媒體指鹿為馬，說某某人是她的人，根本是亂寫一通，她要查清楚內部有誰亂放話。

至於蔡壁如在會議中說送柯文哲入總統府一事，蔡壁如下午被問到，柯文哲已經決定要選總統了嗎？蔡壁如是否已經開始鋪柯文哲的總統之路，讓自己成為造王者？蔡壁如說，由於過年前一些提名事情的紛紛擾擾，她寫信給黨代表凝聚共識，其中提到希望柯文哲為了2024選總統，但目前最重要的還是紮根年底選戰，先打下年底勝仗再說。

外傳國民黨新竹市議員李國璋退黨，是為了加入民眾黨，對此蔡壁如說，她以前就認識李國璋，但是這件事未來情況的發展會如何，她還不知道。她只說這事是國民黨的家務事，所以暫時「先讓子彈飛一下吧」！

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