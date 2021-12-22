民進黨誰出戰彰化縣長？5人民調納入王美花 由選對會協調

2022彰化縣長大選，民進黨人選仍未定，目前內部進行5人名單民調作業中。示意圖。（資料照）

2021/12/22 20:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕2022彰化縣長大選，現任國民黨王惠美爭取連任，民進黨人選仍未定，檯面上公開表態的，前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富態度最積極，可是中央「青睞」人選有現任立委和身為彰化人的經濟部長王美花，民進黨29日將成立選舉對策委員會，正式展開協調，目前內部進行5人名單民調作業。

彰化縣非民進黨執政縣，總統大選扮演關鍵「搖擺縣」角色，攸關選情，明年縣市長選舉是2024年總統大選的熱身賽，甫落幕的公投大戰，彰化縣不同意票數大於同意票數，「績效」表現勝過執政的桃園、基隆、新竹，為民進黨重新奪回地方執政權打了強心劑。

請繼續往下閱讀...

不過，誰來披上民進黨戰袍仍未知，據了解，今年5月起，民進黨陸續做過3次民調，魏明谷、邱建富、立委黃秀芳、立委陳素月PK王惠美，第1次魏明谷居上風，第2次邱建富與魏明谷持平，第3次邱建富迎頭趕上，黃秀芳和陳素月排在後面。

公投結束，目前進行第4次民調，納入經濟部長王美花，先前曾傳聞中央點名王美花返鄉參選，但她否認。據民進黨人士透露，這次民調納入王美花，連同之前4人，有5人在民調名單中。

邱建富說，選對會下週三（29日）成立，黨中央秘書長林錫耀擔任召集人，彰化縣公投結果，不同意票「績效」還算不錯，彰化縣非執政縣市，按照黨中央規定，將由選對會先就有意願參選者進行協調，再由選對會就協調結果並參考民調，由選對會徵才。

邱建富說，過去彰化縣已有國民黨空降彰化人的法務部長葉金鳳返鄉參選慘敗的經驗，彰化縣沒有空降部隊表現的空間，他相信選對會經過開會協調，很快決定人選。

魏明谷指出，網路影音盛行，現在選舉跟過去打法不同，以前可能要提早1年準備，現在6個月就能打出漂亮一役，彰化縣不急著要儘快決定人選，重點是要徵召對的人，最近藝人王力宏婚變事件成了熱門話題，政治人物男女之間的關係更會被放大檢視，他不希望看到明年選舉選戰話題失焦。

魏明谷說，明年縣長人選目前又多了升格改制的變數，如果彰化縣真成改制成直轄市，成為第七都甚至第八都，縣市長提名人選就由總統、黨主席蔡英文決定，變數很多，人選應該不會那麼快會決定。

被問及列入縣長提名人選的民調名單，立委陳素月說，假設性的問題她很難回答，不過，她認為，被徵召的那個人，不管是誰應該都要勇於承擔！

立委黃秀芳則說，縣長誰要選，檯面上目前就魏明谷和邱建富兩人爭取，現在要她表達被徵召的想法，她很難回答，到目前為止，中央沒有人徵詢過她的意見。

立委陳秀寳指出，黨內再怎麼排，都不會排到她，相比黃秀芳、陳素月，她立委資歷很淺，自己目前也沒有選縣長的規劃。

彰化縣在公投中不同意票完勝，讓民進黨對於重返執政打了強心劑。圖為26鄉鎮市投票結果。（國民黨彰化縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法