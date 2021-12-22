為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盼黨內支持竹竹合併升格 「老兵」柯建銘：陪林智堅打這一仗

    民進黨立法院黨團總召柯建銘出席中常會，他說，他這位「老兵」一定要陪著林智堅，為國家打「大新竹合併升格」這一仗。（記者羅沛德攝）

    民進黨立法院黨團總召柯建銘出席中常會，他說，他這位「老兵」一定要陪著林智堅，為國家打「大新竹合併升格」這一仗。（記者羅沛德攝）

    2021/12/22 19:42

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今天於民進黨中常會表態支持新竹縣市合併升格，盼黨內支持「地制法」修法。據悉，新竹市長林智堅出席中常會，盼黨內支持此案，立法院民進黨團總召柯建銘會中則感性地說，此事雖然艱難，但要繼續努力，他這位「老兵」一定要陪林智堅為國家打這一仗。

    民進黨中常會今天邀請清大半導體學院副院長張世杰以「台灣半導體產業的過去、現在與未來」為題專案報告。張世杰表示，2020台灣半導體產值全球第二，佔全球19％，2021年半導體產值約4兆元，是台灣經濟重要支柱，未來AI、5G、HPC、自駕車、AR/VR等智慧應用市場中，半導體仍為關鍵，人才會非常缺乏，未來高雄也將面臨類似問題。

    專案報告後，提出「大新竹合併升格」的林智堅再次向黨內說明主張，他指出，現階段台灣在半導體產業是世界第二，韓國第三，但韓國總統文在演在今年提到，要成立半導體國家隊，目標2030年全球第一。台灣現雖位居第二，但韓國虎是單單，政府應為台灣半導體產業最強後盾。

    林智堅也提到，他提出大新竹願景後，也進行產業之旅，還曾到清華半導體學院院長林本堅的課上聽課，更體會灣半導體企業與全世界競爭非常不容易。他並以企業會以合併超越發展瓶頸為例，表達「互補性」重要性，例如目前竹科腹地不夠，透過新竹縣市合併，不僅能有更多土地取得，交通問題等也能透過合併「互補性解決」。

    林智堅指出，「速度」也是竹科能與全世界競爭之原因，竹竹縣分治後，行政效率受到影響，也連帶造成竹科企業困擾，竹竹合併能夠有效提升行政效率，要守住台灣半導體，政府應該成為「助力」而非阻力。他強調，大新竹合併升格刻不容緩，在全球供應鏈重組重要時刻，為讓台灣半導體繼續領先全球，應將竹竹分治後的絆腳石搬開，讓地方政府與中央間更高效率搭配，並創造台灣半導體產業人才移居環境。

    蔡英文詢問常委意見時，立委何志偉以矽谷對美國重要性為例，表達支持竹竹合併升格。中常委陳茂松則提到，他不反對竹竹合併，但要反映雲嘉嘉未來是否合併議題。對此，蔡英文回應，重點是民意，目前大新竹有共識，未來待雲嘉嘉有共識，在恰當的時機點都能來處理。

    柯建銘則說，從清大副院長報告來看，現在確實是台灣歷史關鍵時刻，也感性說，他這位「老兵」一定要陪著林智堅，為國家打這一仗，雖然很艱難，但一定要繼續努力，這不是他們兩個人的事，而是關乎台灣半導體發展，並應解決新竹縣市分治後產生的問題。

    提出「大新竹合併升格」的新竹市長林智堅出席民進黨中常會，再次向黨內說明主張。（記者羅沛德攝）

    提出「大新竹合併升格」的新竹市長林智堅出席民進黨中常會，再次向黨內說明主張。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籲先改革資源分配 立法院民眾黨團：縣市合併不該淪為政治獎賞
    2021/12/21 22:42

    籲先改革資源分配 立法院民眾黨團：縣市合併不該淪為政治獎賞
    竹竹併引波瀾 立法院時力黨團：反對因人設事修法
    2021/12/21 19:45

    竹竹併引波瀾 立法院時力黨團：反對因人設事修法

    中悦美樹花園 引領中路豪宅新指標
    談大新竹合併升格 朱立倫：應該直接同時合併竹竹苗地區
    2021/12/21 18:02

    談大新竹合併升格 朱立倫：應該直接同時合併竹竹苗地區
    反對竹竹併遭林智堅回嗆 柯文哲再轟：乾脆叫小英指定縣市長
    2021/12/21 17:23

    反對竹竹併遭林智堅回嗆 柯文哲再轟：乾脆叫小英指定縣市長

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法
    2021/12/19 21:23

    拚2022大新竹合併升格 柯建銘：最晚明年6月完成修法
    蔡英文召集官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格
    2021/12/19 15:37

    蔡英文召集官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播