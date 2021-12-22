為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雷伊颱風重創菲律賓 外交部宣布捐50萬美金賑災

    菲律賓遭超級颱風雷伊侵襲，釀成嚴重傷亡。（歐新社）

    菲律賓遭超級颱風雷伊侵襲，釀成嚴重傷亡。（歐新社）

    2021/12/22 19:32

    〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓遭超級颱風雷伊（Rai，菲國稱Odette）侵襲，釀成嚴重傷亡。外交部今天宣布，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

    颱風「雷伊」重創菲律賓中南部，造成數十萬人流離失所。菲律賓警方表示，目前風災已造成高達375死。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日宣布未獅耶（Visayas）及民答那峨（Mindanao）6大區域為重災狀態。

    外交部今天宣布，為賑濟菲律賓災民，協助菲國政府儘速進行災後重建，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元，今下午並舉行捐贈儀式。

    外交部長吳釗燮在儀式致詞表示，他代表我國政府與人民，向菲律賓政府及遭逢風災的人民表達誠摯慰問與關懷。吳指出，台灣與菲律賓是近鄰，雙方人民往來密切，彼此休戚與共，台灣人民對菲律賓遭逢風災感同身受，因此第一時間伸出援手，期盼菲律賓中南部受災地區早日重建，當地人民儘速恢復正常生活。

    馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）費南德代表菲律賓政府感謝我國政府與人民迅速慷慨捐輸；費南德並強調，菲國政府將妥為運用台灣的善款，在最短的時間內將所需資源分配給災區民眾。

    外交部說，菲律賓是我國重要發展夥伴，目前在台灣約有15萬名菲籍移工及新住民；此次風災重創菲律賓，我國政府與人民將與菲國站在一起，期待對協助重建受創家園盡一份心力。我方誠摯期盼，菲律賓早日度過難關，未來台菲在現有基礎上持續深化合作，增進兩國人民福祉。

    外交部今天宣布，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。 （外交部提供）

    外交部今天宣布，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。 （外交部提供）

    外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。（外交部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強颱雷伊襲菲後5天 宿霧台商：電力通訊中斷百物缺
    2021/12/21 20:33

    強颱雷伊襲菲後5天 宿霧台商：電力通訊中斷百物缺
    375死！「雷伊」重創菲律賓 部分災區「比二戰還慘」
    2021/12/20 23:25

    375死！「雷伊」重創菲律賓 部分災區「比二戰還慘」

    中悦美樹花園 引領中路豪宅新指標
    雷伊重創菲律賓飆至208死 紅十字會：沿海完全摧毀
    2021/12/20 11:12

    雷伊重創菲律賓飆至208死 紅十字會：沿海完全摧毀
    強颱雷伊重創菲律賓！ 已知112死、近50萬人流離失所
    2021/12/19 17:16

    強颱雷伊重創菲律賓！ 已知112死、近50萬人流離失所

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    強颱雷伊重創菲律賓 徹夜狂風暴雨釀12死
    2021/12/17 19:37

    強颱雷伊重創菲律賓 徹夜狂風暴雨釀12死
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播