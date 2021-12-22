雷伊颱風重創菲律賓 外交部宣布捐50萬美金賑災

菲律賓遭超級颱風雷伊侵襲，釀成嚴重傷亡。（歐新社）

2021/12/22 19:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓遭超級颱風雷伊（Rai，菲國稱Odette）侵襲，釀成嚴重傷亡。外交部今天宣布，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

颱風「雷伊」重創菲律賓中南部，造成數十萬人流離失所。菲律賓警方表示，目前風災已造成高達375死。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日宣布未獅耶（Visayas）及民答那峨（Mindanao）6大區域為重災狀態。

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外交部今天宣布，為賑濟菲律賓災民，協助菲國政府儘速進行災後重建，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元，今下午並舉行捐贈儀式。

外交部長吳釗燮在儀式致詞表示，他代表我國政府與人民，向菲律賓政府及遭逢風災的人民表達誠摯慰問與關懷。吳指出，台灣與菲律賓是近鄰，雙方人民往來密切，彼此休戚與共，台灣人民對菲律賓遭逢風災感同身受，因此第一時間伸出援手，期盼菲律賓中南部受災地區早日重建，當地人民儘速恢復正常生活。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）費南德代表菲律賓政府感謝我國政府與人民迅速慷慨捐輸；費南德並強調，菲國政府將妥為運用台灣的善款，在最短的時間內將所需資源分配給災區民眾。

外交部說，菲律賓是我國重要發展夥伴，目前在台灣約有15萬名菲籍移工及新住民；此次風災重創菲律賓，我國政府與人民將與菲國站在一起，期待對協助重建受創家園盡一份心力。我方誠摯期盼，菲律賓早日度過難關，未來台菲在現有基礎上持續深化合作，增進兩國人民福祉。

外交部今天宣布，我國政府決定捐贈菲律賓50萬美元協助賑災。外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。 （外交部提供）

外交部長吳釗燮（右）今日下午主持捐贈儀式，由菲律賓駐台代表、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（左）代表受贈。（外交部提供）

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