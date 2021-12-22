獨家》「竹竹併」修法黨內傳異音 蔡英文親出馬找派系立委溝通

民進黨22日舉行中常會，立委陳亭妃出席會議。（記者羅沛德攝）

2021/12/22 16:57

〔記者楊淳卉、謝君臨／台北報導〕推動「大新竹合併升格」議題，民進黨祭出「地制法」修法版本，但引發部分派系質疑。身兼民進黨主席的蔡英文總統今於中常會中明確表示，希望常委與立委支持此案，既已發動修法，就必須順利完成。蔡於會後也親自找了黨籍立委陳亭妃等人進一步溝通，強調其他縣市在條件和民意支持下，隨時可討論合併升格議題，也會盡量消除都縣不平均的狀況。陳說，蔡主席的回答確有化解其擔憂。

根據與會者轉述，蔡主席在中常會中提到關於縣市合併議題，指24日立法院將討論，請大家支持這個案子，她也支持新竹縣市、合併升格方案。此外，其他縣市在條件和民意許可下，也應該要支持升格，至於其他沒有升格的縣市，也要思考相關財政分配及財稅平權等議題。會後，蔡主席找了3位黨籍立委溝通。

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陳亭妃受訪表示，因為她有提出怎麼樣宏觀北中南、大都小縣等想法，蔡主席也知道她不反對竹竹併，會有這樣的看法，一定是民眾也有這樣的質疑；因此，蔡主席詢問今天所講的內容，是否有回答了她的疑慮，包括說未來合併升格的先決條件，只要是成熟的、能量足夠，且地方民眾支持，在這樣的出發點上，就可以針對個別縣市去討論，目前大新竹可能較有達到這樣的標準，未來像大基隆只要也達到這樣的標準，隨時可針對此議題做處理。

而在大都小縣部分，陳亭妃說，資源上的分配，行政院因為現在有特別預算，可能大家感受沒那麼深，未來沒有的話，可以透過專案或地方建設的補助，讓都縣不平均的狀態盡量不要發生，導致民眾感受不一樣。

陳亭妃說，蔡主席詢問她在會中講的內容，是否有讓她釋疑了，「我說基本上大概幾個環節都有」，蔡主席也說隨時會做滾動調整，只要能量具備、民意支持，都可以有即時納入討論的機會。

陳亭妃指出，「我沒有連署地方制度法修法，是因為當時總統府找黨政高層進官邸時，並沒有講得那麼清楚」。陳說，如同她先前講的，「我不反對竹竹併」，這時間點提出來是好的，但要從宏觀北中南的角度思考，不要讓外界見縫插針，不要造成有大都小縣的疑慮，今天蔡主席講得更清楚，「我所擔憂的部分，主席今天在中常會都有一一做說明」。

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