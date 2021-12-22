網路謠傳台灣豬可用萊劑 陳吉仲：絕對查辦到底

近來網路又謠傳國內養豬可用萊劑，農委會主委陳吉仲重申，國內養豬絕不用包含萊劑在內的瘦肉精，也說會對於散播謠言者查辦到底。（資料照）

2021/12/22 16:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬公投案於18日選舉並未通過，但公投一結束，網路卻出現偽造的公文，指政府偷偷通過讓養豬業者也可以使用瘦肉精，農委會主委陳吉仲表示該篇謠言去年就出現，批該篇謠言非常惡意，也再度重申，國內養豬完全禁用瘦肉精，並表示對於散播謠言者一定會查辦到底。

近來網路上再度有去年曾流傳的「偷偷通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」造謠內容。陳吉仲表示該謠言非常惡意，他強調農委會政策都是秉持「國內養豬維持100%完全不用萊克多巴胺」，並指去年9月7日真正公告生效的文字為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列」。陳吉仲說，該公告規定得非常明確，就是任何瘦肉精在國內都是不准使用的動物禁藥。

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陳吉仲強調，有心人士拿1年前就已經被證實是假消息的內容，再次惡意造謠，就是要影響消費者購買國產豬的意願，進而影響國內毛豬價格，他指出，絕不姑息如此低劣粗暴的行為，已指示相關單位，蒐集網路造謠的證據交給警調單位，也呼籲網友不要繼續轉傳這個錯誤的消息。

陳吉仲表示，對於惡意造謠一定查辦到底，也絕不容忍有人利用造謠來傷害台灣的養豬產業。

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