南韓取消唐鳳演講惹議！矢板明夫：台灣外交部做對一件事

南韓「第四次工業革命委員會」原邀行政院政委唐鳳演講，但又臨時取消。（資料照）

2021/12/22 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「第四次工業革命委員會」原邀行政院政委唐鳳演講，卻在當日清晨臨時取消，引發我外交部抗議。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，此事在日本引發熱議，網路上90%以上都在罵南韓、支持台灣，連南韓媒體報導時，甚至都對自家政府有微詞，這代表「現在打壓台灣在全世界都是得不到輿論支持的」，而台灣外交部把這件事公開，訴求國際輿論支持，這種做法是正確的。

南韓「第四次工業革命委員會」臨時取消唐鳳演講，台灣外交部憤而批評韓方行為失禮，隨後召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌，表達強烈不滿、嚴正抗議的立場，也引發國際關注。

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矢板明夫今日在臉書PO文指出，今日日本各大媒體都在報導這條新聞，在日本網路上也引起發了熱議，90%以上的留言都是批評韓國、支持台灣的。而從這件事情，可以解讀出幾個訊息，首先，一位部長級官員的視訊演講被臨時取消，放在任何國家都不是什麼大事，各國間在外交層面上的互相抗議，也是常態。但這件事能變成國際矚目的新聞，說明台灣的國際地位提高了。

第二，中國對台灣走上國際這件事非常警惕，這一次的出手或許只是牛刀小試。今後一定會變本加厲；第三，世界上有很多國家抗壓力不強，在關鍵的時候，可能會犧牲一些台灣的利益，這也可能包括日本、美國，「雖然我們都不願意看到，但台灣今後每走一步都要小心謹慎」。

矢板明夫還指出，韓國的中央日報等媒體在持續報導的時候，好像也對自國政府的做法頗有微詞。所以很明顯，現在打壓台灣在全世界都是得不到輿論支持的，台灣的朋友越來越多，台灣外交部把這件事公開，訴求國際輿論支持，這種做法是正確的。

但矢板明夫也表示，遺憾的是，看到不少台灣國內的媒體，把這件事和唐鳳日前應邀參加美國舉辦的「民主峰會」時，視訊畫面一度「被消失」的事情結合在一起，批評說是「蔡政權外交失敗」、「唐鳳被打臉」等，幸災樂禍地嘲諷，「我認為十分不可取」。

他指出，走上國際，是台灣歷任政府，長年以來為之奮鬥的目標，不管台灣被邀請參加民主峰會，還是唐鳳被邀請到韓國政府的會議上演講，都是台灣外交上的突破，是幾年前難以想像的事情。現在終於好不容易走出了幾歩，不知道這麼比喻恰不恰當，就好像小孩子剛開始走路，怎能不摔跤；但是，跌倒了再爬起來，躲開障礙，繼續前行，慢慢就會越走越穩。

最後他表示，遇到挫折就把頭縮回去，台灣的空間只能被中共打壓的越來越小。鼓起勇氣，不怕挫折，沿路上給台灣鼓掌加油的人一定會越來越多。

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