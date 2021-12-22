公投結果基隆接班隱憂浮檯面 蔡適應持續做好政策溝通

立委蔡適應表示，會持續做好政策溝通。（記者盧賢秀攝）

2021/12/22 15:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕四大公投結果揭曉，民進黨執政基隆市公投結果是「四個同意」，基隆市長林右昌任期即將屆滿，台灣議題研究中心分析，明年基隆市長選舉有「綠地變藍天」的隱憂，民進黨有意參選市長的立法委員蔡適應回應，公投對事不對人，可作為未來加倍努力的參考，他會持續做好政策溝通、反映民意的工作。

蔡適應服務處主任林明智代為出面回應表示，蔡英文總統是最挺基隆的總統，市長林右昌執政表現更是有目共睹，應該思考的是，如何爭取投下同意或沒有出來投票者的認同，蔡適應也會持續做好政策溝通、反映民意的工作。

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基隆市議員童子瑋認為，低估了選民的理性投票和民主素養，現在許多年輕選民並不會因為支持某個政黨就全盤接受其論點，況且這次基隆的公投投票率僅40.83％，結果最多只是顯示出基隆傳統上藍大於綠的基本盤。林右昌市長在2018年民進黨艱困的選情中能高票連任，證明他用心市政、改變基隆的成果受到中間選民的肯定。相對於這次國民黨將公投操作成政黨對決，導致中間選民投票意願相對不足，明年主要是對「人」的選舉，相信選民會更看重個人喜好、過去施政成果和未來政見等因素，所以國民黨不用見獵心喜。

市議員張顥瀚表示，過去1個月的時間，不管大小的說明會、茶餅會、街頭宣講、掃街等，每1位黨公職人員都付出非常多時間，讓民眾了解公投對台灣未來發展的價值，所以並不能單從網路聲量的數據來評價每位黨公職人員在這段期間的付出。另外，公投與縣市長選舉的本質截然不同，這幾年基隆市政發展受到市民極力的肯定，且選舉的樣態也並非政黨的對決，相信市民還是會依照者些年的成果，做出最適當的選擇。不過仍須記取這次公投的結果，仍要持續與民眾溝通及說明。

民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷表示，她個人自11月底起自資籌備宣傳工具，包括雇用宣傳車、自製手舉牌、聘請計時工作人員等，開始每天清晨帶著工作人員在基隆市各主要路口宣傳四大公投政策，並到各市場發放傳單、宣傳各個公投的政策立場，以及未來對國家、人民的影響，與基隆市黨部黨工一起在路口、在各夜市宣講民進黨的四大公投理念，幾乎是以大選的規格在面對這次的公投，怎麼可以說黨公職人員沒用心投入呢？基隆固然是一個藍大於綠的政治版塊，不過市民心中已漸漸沒有藍綠之分，選民在乎的是下一任市長到底有沒有真正在做事、以及能不能為基隆帶來願景，藍綠早就被民拋諸腦後，因此她認為唯有團結的民進黨，以符合民意的政策、議題才能說服選民，並進一步打贏明年的選戰。

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