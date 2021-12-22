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    首頁　>　政治

    趙少康嗆南部公投只看政黨 李正皓：為選2024煽動對立「藍營亂源」

    李正皓評趙少康（圖）為了參選2024年總統大選而煽動南北對立，又無視國民黨地方「諸侯」感受，「這就是國民黨的亂源」。（資料照）

    李正皓評趙少康（圖）為了參選2024年總統大選而煽動南北對立，又無視國民黨地方「諸侯」感受，「這就是國民黨的亂源」。（資料照）

    2021/12/22 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕年底4大公投案結果均未通過，各縣市投票結果成為分析焦點；對此，中廣董事長趙少康20日嗆南部選民不看公投內容，只看政黨立場，引發熱議。前國民黨員、名嘴李正皓則點名3藍營縣市首長回擊，也評趙少康為了參選2024年總統大選而煽動南北對立，又無視國民黨地方「諸侯」感受，「這就是國民黨的亂源」。

    趙少康20日在網路節目分析公投結果，嗆南部選民「南部完全不看公投內容，只看政黨立場」，引發政治人物一波反彈聲浪；對此，李正皓強調，以公投結果來看，其實嘉義市、雲林縣、彰化縣都是4個不同意的縣市，「趙少康公開指稱這些縣市的選民不是『文盲』就是『理盲』，請問黃敏惠、張麗善、王惠美你們能接受自己的選民被這樣指責嗎？」

    李正皓表示，趙少康為了參選2024年總統大選，整天煽動對立戰南北，完全忽略國民黨地方諸侯的感受與為難，「這就是趙少康、這就是國民黨的亂源」。

    對此，網友回應熱烈，「為什麼政治人物可以檢討選民？」、「以他的邏輯，全部同意大於不同意的縣市也是只看政黨不看內容？」，也有網友狠酸「戰鬥藍只是外表，內心是顫抖紅」、「看他深思熟慮後說出如此膚淺的話就覺得好笑」、「戰鬥藍居然在戰南北，真的是很有種」、「就愛戰鬥藍這樣真誠的反應，越激烈越好，直到把自己縮小到一個走不出去的小圈圈，然後徹底消失」。

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