楊文科就職將滿3年 新竹縣府：減債117億元創近20年來新低

新竹縣長楊文科上任即將滿3周年，縣府財政處表示，透過開源節流，積極招商引資，新竹縣近3年來共償還117.23億元，債務比率20.20%及6.59%，創下近20年來新低。（記者廖雪茹攝）

2021/12/22 11:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科上任即將滿3周年，縣府財政處表示，透過開源節流，積極招商引資，新竹縣近3年來償還1年以上公共債務51億元、未滿1年公共債務25億元及自償性債務41.23億元，合計共償還117.23億元，債務比率20.20%及6.59%，創下近20年來新低，償債績效傲視全國。

縣府表示，楊縣長出身竹科管理局基層，秉持實事求是態度，以科學治縣，上任即規劃新竹縣未來30年榮景施政藍圖，同時委請中華經濟研究院專業團隊辦理「新竹縣未來10年財政狀況分析及規劃」，用大數據分析預測縣府未來十年的財政收支情況，藉以評估施政優先次序，規劃出理想的施政藍圖。

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財政處指出，楊縣長上任以來，不斷想方設法開源節流，積極招商引資，成功推動竹北市自強七街立體停車場BOT案、新竹縣高效能垃圾熱處理設施BOO案、AI智慧園區招商、鳳山工業區開發及縣有房地都市更新外，也持續推動國有土地合作開發點石成金專案及台灣知識經濟旗艦園區、竹科3期開發等開源計畫，提升縣庫收入。

節流方面，楊縣長透過轉貸減息等財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出，避免縣民納稅錢平白浪費。

財政處說，新竹縣近年來招商引資財政績效卓著，連續三年榮獲財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名肯定，也奪下108及109年度決算賸餘比率全國第一名之佳績，締造109年度決算賸餘53.71億元縣史紀錄。

楊文科表示，一個負責任的政府不該債留子孫，透過高效財政管理，讓新竹縣財政健全，才可以大力推動建設發展，落實老、中、青、幼通通照顧的目標，打造新竹縣成為樂活宜居的文化科技智慧城，他身為竹縣的舵手，以科技領航，讓竹縣起飛，責無旁貸，絕不辜負57萬縣民的付託。

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