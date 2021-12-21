籲先改革資源分配 立法院民眾黨團：縣市合併不該淪為政治獎賞

民眾黨團總召邱臣遠（中）、幹事長蔡壁如（右）、立委張其祿（左）。（民眾黨團提供）

2021/12/21 22:42

〔記者謝君臨／台北報導〕針對新竹縣、市合併升格議題，立法院民進黨團總召柯建銘已提出「地方制度法第4條修正草案」，預計最快24日院會可付委審查。民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如、立委張其祿今舉行記者會，呼籲縣市合併要經過充分溝通，政府也應改革縣市資源分配問題，並一併討論「國土計畫法」、「財政收支劃分法」。

邱臣遠表示，縣市合併不應因人設事，民進黨急於推動地制法修法，總統蔡英文在假日召集黨內大老討論合併議題，令人質疑背後到底有何政治利益，有沒有先通盤檢討目前的地方行政區劃分及資源分配問題，否則明顯就是為了特定政治人物的選舉規劃而修法。

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邱臣遠指出，竹竹併自9月提出後，執政黨始終忽略與在野黨、在地公民團體溝通，過程顯得粗暴。六都改制已逾10年，但攸關地方財政分配的「財政收支劃分法」卻超過20年未修正，民進黨政府對外宣稱合併升格要與地方溝通，沒想到新竹市長林智堅一拋出竹竹併後，馬上全黨總動員。

邱臣遠說，對此，民眾黨團提出以下三個問題，第一，當這麼多地方升格為直轄市，其他縣市的財政和發展怎麼辦？第二，當一個國家有7個、甚至9個直轄市時，這是民主典範還是國際笑話？第三，為什麼不先面對長期以來，中央與地方財政劃分的缺失？

張其祿則認為應先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71%統籌分配款，其餘縣市均分剩餘的29%，這般不公平分配加深了城鄉差距，許多縣市才會積極想爭取升格，因此在縣市合併升格之前，要先以「共同生活圈」為核心，處理「行政區劃分」問題，而不是為了選舉與政黨利益而炒作話題。

張其祿表示，縣市合併並非不可行，重點是為什麼要修、要如何修，合理規劃再適當修法，呼籲民進黨政府在修法之前，要先面對「區域發展與治理赤字」、「缺乏區域思考的土地規劃」和「區域發展下的地方政府角色」三個問題。

蔡壁如指出，當縣市升格為直轄市，基層的鄉鎮市自治選舉就被沒收，由市長改派區長，執政黨假藉升格之名沒收民主，但區域治理應「由下而上」，當年馬英九總統採用由下而上形式，經各縣市議會同意通過，六都才升格合併；蔡英文總統卻「由上而下」，替一個人選舉修法解套。

蔡壁如要求，蔡總統和行政院長蘇貞昌應說清楚，這次的合併升格程序，是不是中央說了算？會不會挾公投完封的餘威，直接在年底前或臨時會修法闖關？身為民進黨主席的蔡英文，難道要搞成不民主又退步的政黨？蔡壁如也要求盡快召開「行政區劃國是會議」凝聚共識，一併檢討過去6都合併升格的利弊得失。

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