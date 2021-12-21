四大公投慘敗 李來希崩潰：不同意「你們的不同意」！

針對四大公投未過關，全國公務人員協會榮譽理事長李來希（圖右）在臉書崩潰發文，高喊「我也不同意妳們的不同意！」（資料照）

2021/12/21 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在四大公投慘敗，藍營人士因此相當崩潰，有人更把矛頭對準新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫則呼籲「不要找戰犯」。去年遭國民黨停權的全國公務人員協會榮譽理事長李來希則崩潰發文，高喊「我也不同意妳們的不同意！」

李來希20日在臉書以「歲月靜好？我看你是『回家最好』！」為題發文暗諷侯友宜：「我們在前方扛著車輪衝鋒陷陣，你卻在後方拿車輪躲雨躲箭？過去這麼多年，我們在街頭揮汗流血苦撐，在帳篷內絕食挨餓，從來沒有看到你的身影，連一句慰勉的話都沒有，作為參與實際抗爭的受難人之一，真的不能無感，實在不曉得要說些什麼？就只能叫你回家吧！」

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李來希接著又在21日發文，直呼：「支持萊豬進口，不吃萊豬！支持國產高端，不打高端！」接著崩潰高喊：「我也不同意妳們的不同意！不同意！不同意！不同意！」還嗆聲：「帶種吃萊豬手臂留給高端！」似乎對公投結果相當失望。

李來希去年因言行不當影響黨譽而遭國民黨停權2年，當時他在臉書上痛批：「人家在割稻，你在撿拾稻穗？」還在文末大罵「傻B一個」！似乎對被國民黨停權2年相當不滿。

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