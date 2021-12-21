為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    四大公投慘敗 李來希崩潰：不同意「你們的不同意」！

    針對四大公投未過關，全國公務人員協會榮譽理事長李來希（圖右）在臉書崩潰發文，高喊「我也不同意妳們的不同意！」（資料照）

    針對四大公投未過關，全國公務人員協會榮譽理事長李來希（圖右）在臉書崩潰發文，高喊「我也不同意妳們的不同意！」（資料照）

    2021/12/21 23:42

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在四大公投慘敗，藍營人士因此相當崩潰，有人更把矛頭對準新北市長侯友宜，國民黨主席朱立倫則呼籲「不要找戰犯」。去年遭國民黨停權的全國公務人員協會榮譽理事長李來希則崩潰發文，高喊「我也不同意妳們的不同意！」

    李來希20日在臉書以「歲月靜好？我看你是『回家最好』！」為題發文暗諷侯友宜：「我們在前方扛著車輪衝鋒陷陣，你卻在後方拿車輪躲雨躲箭？過去這麼多年，我們在街頭揮汗流血苦撐，在帳篷內絕食挨餓，從來沒有看到你的身影，連一句慰勉的話都沒有，作為參與實際抗爭的受難人之一，真的不能無感，實在不曉得要說些什麼？就只能叫你回家吧！」

    李來希接著又在21日發文，直呼：「支持萊豬進口，不吃萊豬！支持國產高端，不打高端！」接著崩潰高喊：「我也不同意妳們的不同意！不同意！不同意！不同意！」還嗆聲：「帶種吃萊豬手臂留給高端！」似乎對公投結果相當失望。

    李來希去年因言行不當影響黨譽而遭國民黨停權2年，當時他在臉書上痛批：「人家在割稻，你在撿拾稻穗？」還在文末大罵「傻B一個」！似乎對被國民黨停權2年相當不滿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    四大公投慘敗 黃暐瀚：藍營沒發覺過往「經驗法則」已被打破
    2021/12/21 20:23

    四大公投慘敗 黃暐瀚：藍營沒發覺過往「經驗法則」已被打破
    藍營公投慘敗卻檢討高雄 四叉貓貼投票分布圖酸：不敢檢討北部
    2021/12/21 19:15

    藍營公投慘敗卻檢討高雄 四叉貓貼投票分布圖酸：不敢檢討北部

    伊正秀大學照 網驚：33年都沒變！
    自由開講》最大在野黨的非「正常倫」主席
    2021/12/21 13:46

    自由開講》最大在野黨的非「正常倫」主席
    自由開講》台灣已是萊牛島、又何苦說台南是萊豬市？
    2021/12/21 09:47

    自由開講》台灣已是萊牛島、又何苦說台南是萊豬市？

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    藍綠看2022 公投結果≠縣市長選舉
    2021/12/21 05:30

    藍綠看2022 公投結果≠縣市長選舉
    死抓九二共識！國民黨公投大敗 蔡詩萍：不輸才奇怪吧
    2021/12/21 00:55

    死抓九二共識！國民黨公投大敗 蔡詩萍：不輸才奇怪吧
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播