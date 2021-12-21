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    竹竹併引波瀾 立法院時力黨團：反對因人設事修法

    立法院時代力量黨團今舉行「廢除都縣不平等，反對因人設事修法」記者會。（時力黨團提供）

    立法院時代力量黨團今舉行「廢除都縣不平等，反對因人設事修法」記者會。（時力黨團提供）

    2021/12/21 19:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院時代力量黨團今舉行「廢除都縣不平等，反對因人設事修法」記者會，指公投後，民進黨立即拋出縣市合併升格議題及修法草案。時力黨團呼籲，地方財政收支分配落差和行政區劃問題應該優先處理，應通盤、宏觀地考量區域重新劃分，而非因政治性考量處理，使台灣淪為「一個台灣、兩個世界」。

    時力黨團總召邱顯智說，當前重點在於財政收支分配及行政區劃如何公平合理。縣市合併的重點在於升格，一旦升格為直轄市，從資源的分配、到地方政府的組織與人力，都比縣市需求高了一大截；也因此，分配不平等是很大的問題，依據中央統籌分配稅款分配辦法，約62%分配給直轄市，24%分配縣市、約8%分配鄉鎮市，將造成富者越富、貧者越貧。

    邱顯智指出，行政院2018年行政區劃法版本的立法理由，更凸顯這次的合併升格欠缺通盤檢討、忽視相關弊端、充滿政治計算，而非政策理性。可預見如果不處理財政收支劃分的問題，只是因人設事而縣市升格，必將造成「區域產生留才不易、財政狀況欠佳，以及整體施政效能無法有效提升等地方治理困境」。

    時力黨團幹事長王婉諭表示，樂見竹竹併有正向、理性的討論，新竹縣、市在土地規劃、資源利用上，也確有需要相互合作之處，執政黨應讓在地居民真正了解合併的意義，而非以選舉為考量，急著要在明年選前倉促上路，讓事關重大的國土規劃，反倒成為因人設事的決定。

    王婉諭說，台灣現行的地方制度，本質上就是將全台切分成了「六都」和「非六都」，這種直轄市和縣市二元不公平的體制，讓各縣市的財政收支情況出現截然不同的差異。假設六都真的變為九都的話，就代表全台灣剩基隆、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮、台東未升格，形同在財政上淪為孤兒。

    王婉諭以故鄉苗栗為例，身為非六都區域，長期陷入財政困境，基礎建設不足，更影響苗栗的發展，未來一旦升格成九都後，苗栗因為是「台北到高雄」唯一的非直轄市，將嚴重壓縮苗栗的資源和空間，讓本就不佳的財政，繼續被不正義的分配制度剝削。「作為苗栗女兒，我實在感到非常的難受」。

    時力黨團副總召陳椒華強調，行政區的規劃整併涉及到國土規劃、區域財政收支分配等層面；因此，應該由行政院進行通盤的檢討、並提出相關草案，目前由民進黨團總召柯建銘提出版本的做法，可說是相當不負責任。

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