台中二選區3個月投3次民恐疲乏 林靜儀：出來投票終結亂象

林靜儀（左）今天批評在國民黨輸不起、操弄下，中二選民才要3個月投3次，呼籲1月9日一起出來投票終結亂象。 （記者陳建志攝）

2021/12/21 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區選民從10月23日起，已經歷了立委罷免、全國公民投票，明年1月9日又要進行立委補選，短短不到3個月要進行3次投票，是否擔心選民疲乏不想投票？林靜儀今天受訪說，確實會擔心，並說台中第二選區的選民相當辛苦，批評國民黨相當過分，呼籲大家一起出來投票終結此亂象。

林靜儀今天說，國民黨相當過分，當初用全黨之力操弄罷免，用7萬多票，罷免掉選民用11萬多選票選出、相當認真打拼的陳柏惟委員。

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除了罷免勞民傷財，接下的公投，包括連署、動員，還有兩個案子都是國民黨領銜，在國民黨操弄下，又叫全台灣民眾陪他們玩了一次公投，付出了大量人力、物力和國家資源與社會成本。

林靜儀說，接下來還有一次補選，如果不是國民黨輸不起、惡意罷免，中二選區的選民何苦要在3個月內經歷3次大型選舉？強調國民黨應該在選舉中推出優質的候選人，光明正大贏得選舉，但他們卻是把11萬多票當選的立委罷免掉，現在又推出當時在立委選舉中輸掉的人出來選，這完全把中二選區的選民視若無物，呼籲中二選區的選民一起出來投票終結此亂象，告訴國民黨推出好的候選人、好好選舉，才是一個政黨要做得事。

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